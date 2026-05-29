Paspirtukų ir dviračių vairuotojams – policijos dėmesys

2026 m. gegužės 29–31 d., birželio 1–7 d. ir birželio 11–13 d. šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė.
Birželio 1–7 d. vykdoma priemonė (angl. 2 Wheelers) yra inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL. Šio tinklo analogiška pirmoji priemonė, trukusi tris dienas, skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesiui kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti buvo vykdyta praėjusių metų gegužę.
Šalmas – ne aksesuaras, o būtinybė
Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino 1 411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų – 196 neblaivūs asmenys, vairavę šias transporto priemones. Dar labiau neramina tai, kad net 1 089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą.
Primenama, kad šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo 2026 m. sausio 1 d. Tačiau statistika rodo, kad nemaža dalis važiuojančiųjų šiomis transporto priemonėmis šį reikalavimą ignoruoja, nors būtent šalmas, atsitikus nelaimei, gali apsaugoti nuo itin sunkių traumų. Jis gali tapti svarbiausia apsauga net ir trumpiausios kelionės metu.
Ką dar svarbu prisiminti prieš išriedant į gatvę?
Vienas elektrinis paspirtukas – vienam žmogui
Vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama, net jei „tik trumpam“ ar „mes čia greitai“.
Per pėsčiųjų perėją – tik nulipus
Elektriniu paspirtuku, dviračiu ar motoriniu dviračiu važiuoti per pėsčiųjų perėją draudžiama. Prie perėjos reikia nulipti ir transporto priemonę persivesti.
Greitis svarbus ne tik trasoje
Važiuojant šaligatviu, pėsčiųjų ir dviračių taku ar pro pėsčiuosius, greitis turi būti artimas pėsčiojo judėjimo greičiui – ne didesnis kaip 7 km/val. Čia pėsčiasis turi pirmenybę, negalima jam trukdyti ar kelti pavojaus.
Amžiaus ribojimai galioja ne šiaip sau
Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti nuo 16 metų, o nuo 14 metų – tik išklausius specialų mokymo kursą ir turint mokyklos išduotą pažymėjimą.
Matomumas gali išgelbėti
Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui būtina naudoti žibintus, privaloma dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Ne kiekvienas „galingas paspirtukas“ dar laikomas paspirtuku
Policijos pareigūnai atkreipia dėmesį ir į dar vieną svarbų dalyką – viešajame eisme dalyvauja transporto priemonės, kurios tik atrodo kaip elektrinės mikrojudumo priemonės ar motoriniai dviračiai, tačiau pagal technines charakteristikas jau nebeatitinka šių kategorijų reikalavimų.
Į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukcija panašiai transporto priemonei, kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 1 kW ir (arba) didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 25 km/val. ir kuri negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė arba motorinis dviratis, leidžiama dalyvauti viešajame eisme, jeigu yra atliktos visos motorinėms transporto priemonėms privalomos procedūros: atitikties įvertinimas, registracija, privalomoji techninė apžiūra, galioja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Tokios transporto priemonės vairuotojas turi vykdyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse motorinės transporto priemonės vairuotojui nustatytus reikalavimus.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius būti atsakingus, gerbti vieni kitus ir nepamiršti, kad net trumpa kelionė gali baigtis nelaime, jei stokojama atidumo. Saugumas prasideda nuo paprastų sprendimų: užsidėto šalmo, pasirinkto saugaus važiavimo greičio ir pagarbos šalia esančiam žmogui.
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