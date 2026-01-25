Pernai Lietuvos gyventojai į taromatus grąžino daugiau nei 706,69 mln. gėrimų užstato pakuočių

USAD vadovas Gintaras Varnas pažymi, kad 700 mln. grąžintų pakuočių skaičius pasiektas antrus metus iš eilės.
„Stabiliai aukšti rezultatai rodo visuomenės įsitraukimą ir užstato sistemos palaikymą. Surinktos pakuotės virsta tūkstančiais tonų žaliavų, kurias panaudoja stiklo, plastiko ir metalo perdirbimo įmonės. Taip pakuočių atliekos virsta naujais gaminiais“, – pranešime teigia G. Varnas.
2025 m. įvairiose šalies vietose USAD atnaujino 200 taromatų, o šiemet iš viso planuojama atnaujinti dar apie 150 taromatų visoje Lietuvoje.
Skelbiama, kad praėjusių metų pabaigoje atlikta visuomenės apklausa parodė, jog dauguma (95 proc.) gyventojų arba jų namų ūkių Lietuvoje naudojasi vienkartinių pakuočių užstato sistema. Didžioji dalis apklaustųjų nurodė, kad tarą grąžina vieną arba kelis kartus per mėnesį.
„Per visą užstato sistemos gyvavimo istoriją Lietuvoje surinkta per 6 mlrd. pakuočių – ši simbolinė riba pasiekta pernai“, – nurodo G. Varnas.
Taip pat praėjusių duomenys rodo, kad gyventojai per taromatus toliau aktyviai aukoja atgautą užstatą, paremdami viešąsias įstaigas tokias kaip „Blue/Yellow“ arba „Sengirės fondas“.
USAD duomenimis, per dvylika praėjusių metų mėnesių „Sengirės fondą“ pasiekė 128,7 tūkst. eurų, paaukotų per taromatus. Tokiu pačiu būdu „Blue/Yellow“ per keturis praėjusių metų mėnesius (rugsėjį–gruodį) buvo paremta 20,7 tūkst. eurų.
Užstato sistema Lietuvoje veikia nuo 2016 m. Jos veikla šalyje rūpinasi Lietuvos gėrimų gamintojų, importuotojų bei pardavėjų įsteigta ne pelno organizacija VšĮ „Užstato sistemos administratorius“.
