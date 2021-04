Baltarusijos pasienyje vėl atidaromi trys kontrolės punktai

Jie prasidėjus pandemijai buvo uždaryti pernai kovą.

Dėl šių punktų veiklos atnaujinimo praėjusią savaitę nusprendė Vyriausybė.

Pirmadienį atnaujinamas Vilniaus rajone esančio Šumsko-Lošos, Ignalinos rajone – Tverečiaus-Vidžių ir Švenčionių rajone – Papelekio- Lentupio punktų darbas.

Anot VSAT, per pastarąjį galės vykti tik didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius gabenančios transporto priemonės, o per pirmus du – lengvieji automobiliai. Be to, per Tverečiaus punktą sieną kirsti galės ir tuščios krovininės transporto priemonės.

Įvedus karantiną pernai kovą sumažintas pasienyje su Baltarusija veikiančių sausumos kontrolės punktų skaičius – veikė Raigardo, Šalčininkų, Lavoriškių ir Medininkų kontrolės punktai.

Praėjusių metų lapkritį pradėtas didžiausio Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų punkto modernizavimas. Dėl vykdomos rekonstrukcijos sumažėjo jo pralaidumas bei neliko galimybės gabenti didelių gabaritų bei sunkiasvorius krovinius.

Tam atidarytas Papelekio punktas, per jį su Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidimais galės būti vežami iki 5,6 m pločio ir neribojamo aukščio kroviniai.

Medininkų punkto rekonstrukcijos metu atsirado poreikis kitur nukreipti ir krovininių transporto priemonių srautus, todėl tuščioms transporto priemonėms atidaromas Tverečiaus punktas.

Šumsko punktas yra tame pačiame kelių tinkle ir kryptyje kaip Medininkų, todėl jo darbo atnaujinimas, tikimasi, sumažins lengvųjų automobilių srautus rekonstruojamame Medininkų punkte.