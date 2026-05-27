Po „Porsche“ gaisro – apgaulės ir nuostoliai

Kreipėsi į FNTT
Didžiojoje Britanijoje registruotai įmonei „Audosta Ltd“ vadovaujantis Audrius Stasiulevičius jaučiasi apgautas ir siekia įrodyti, kad apgavystėms buvo naudojama sukčiavimo schemomis paremta finansinė apskaita.
Gegužės pradžioje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) jis įteikė pranešimą, kuriame kaltina „Porshe“ detalėmis ir kito „Porsche“ automobilio pirkimu žadėjusį pasirūpinti įmonės vadovą. Metami įtarimai dėl galimai nusikalstamų veikų – apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
A. Stasiulevičiaus kaltinamos įmonės „ESmotorsport“ vadovas Ernestas Staponkus tvirtina, kad kaltinimai esą neturi jokio pagrindo.
FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė redakcijai patvirtino, kad tarnyba neseniai gavo A.Stasiulevičiaus pranešimą dėl galimai įtarimų keliančios įmonės „ESmotorsport“ ir jos vadovo E. Staponkaus veiklos. Pasak atstovės, pranešimas šiuo metu nagrinėjamas.
Konflikto pradžia
Apie konflikto priežastis ir pradžią „Kauno diena“ yra rašiusi dar 2023 m. kovą.
A. Stasiulevičius turi daug lėšų reikalaujantį hobį laisvalaikį skiria automobilių lenktynėms. Kai trasoje sudegė jo automobilis, verslininkas ėmė ieškoti naujo ir, kaip pats dabar pripažįsta, pateko į spąstus.
Iki šiol tebesitęsiantis konfliktas prasidėjo, kai 2021 m. liepą Palangoje vykusiose kasmetėse automobilių lenktynėse kilo gaisras.
A. Stasiulevičius spėjo nuvairuoti užsiliepsnojusį bolidą toliau nuo degalinės, pastatyti trasos pakraštyje ir iššokti.
Nenuleido rankų
Iš brangaus, jau gamykloje lenktynėms parengto automobilio beveik nieko neliko.
Palangoje patirta nesėkmė buvo didžiulė, tačiau A. Stasiulevičius nenuleido rankų – verslininkas pradėjo ieškoti kito panašaus automobilio.
„Norėjau toliau dalyvauti varžybose, siekti geresnių rezultatų. Jau anksčiau buvau atkreipęs dėmesį, kad toks pat automobilis „Porsche“ parduodamas Kaune. Kreipiausi į vieną jo savininkų ir jis man e. paštu atsiuntė patvirtinimą, kad automobilis parduodamas. Kaina – 75 tūkst. eurų. Vėliau sumažino iki 72 tūkst. eurų. Sutarėme, kad aš tą automobilį pirksiu“, – pasakojo A. Stasiulevičius.
Pageidavo grynųjų
Tačiau Anglijoje savo verslą turinčiam A. Stasiulevičiui iškilo automobilio pirkimą sunkinančių specifinių aplinkybių.
Pasak A. Stasiulevičiaus, buvo paprašyta dalį sumos sumokėti grynaisiais, o tai Vakarų valstybėse neįprasta ir nepageidautina. „Sutarėme, kad grynaisiais jam duosiu 11,5 tūkst.“, – pasakojo A. Stasiulevičius.
Anot jo, nesklandumai užgriuvo tada, kai dėl grynųjų nusprendė kreiptis į lenktynininkų bendruomenėje neblogai žinomą automobilių sporto klubo „ESmotorsport“ prezidentą E. Staponkų.
„Tuomet mažai težinojau apie šį asmenį. Tik tiek, kiek buvo tekę susidurti lenktynėse Palangoje. Iš šalies žiūrint, jis galėjo atrodyti solidžiai, patikimai. Buvau girdėjęs apie jį dviprasmiškų istorijų, tačiau, turiu pasakyti, jis mano akyse buvo įgijęs pasitikėjimą. Jis turi įspūdingą sporto inventorių, krovininių automobilių, autobusų, kažkaip tuos pinigus sugeneruoja, gali teikti paslaugas. Kai 2021 m. dalyvavome lenktynėse Palangoje, jis ėmėsi iniciatyvos pasireklamuoti su mūsų komanda. Apklijavo mano „Porsche“ savo reklama, komanda buvo pavadinta kaip jo įmonė – „ESmotorsport“. Jis komandai skyrė 8 tūkst. eurų“, – prisiminė A. Stasiulevičius.
Iš šalies žiūrint jis galėjo atrodyti solidžiai, patikimai. Buvau girdėjęs apie jį dviprasmiškų istorijų, tačiau, turiu pasakyti, jis mano akyse buvo įgijęs pasitikėjimą.
Keista sąskaita
Pasak A. Stasiulevičiaus, „ESmotorsport“ vadovas E. Staponkus sutiko padėti ir patikino, kad dėl pinigų išgryninimo nekils jokių problemų.
A. Stasiulevičius pasakojo, kad buvo sutarta, jog jis į klubo „ESmotorsport“ sąskaitą perves 24 tūkst. Didžiosios Britanijos svarų, iš kurių iš karto gaus 11,5 tūkst. eurų grynaisiais, kad galėtų juos kuo greičiau sumokėti.
Netrukus paaiškėjo, kad įsivėlė į miglotus sandėrius.
„Pervedant pinigus, buvo išrašyta visiškai neadekvati sąskaita ir atgalinėmis datomis. Neva Amerikoje variklį tvarkė. Tačiau mano pervedimas turėjo būti ne į Amerikos kompanijos, bet į E. Staponkaus įmonės „ESmotorsport“ sąskaitą“, – apie įtarimus dėl apgaulingos finansinės apskaitos keliančias aplinkybes pasakojo A. Stasiulevičius.
Kreipėsi į prokurorus
Artėjo galutinio atsiskaitymo už automobilį laikas, tačiau E. Staponkus, anot A. Stasiulevičiaus, ėmė trypčioti.
„Jis ėmė aiškinti, kad negali jam anksčiau pervestų pinigų „iškrapštyti“. Siūlė daryti apgaulingus sandėrius. Mano bendrovė iš įmonės „ESmotorsport“ gavo suklastotą išankstinę sąskaitą, kurioje buvo įrašyti melagingi duomenys apie „ESmotorsport“ mano įmonei neva suteiktas paslaugas. Be jokio pagrindimo nurodyta, neva mano bendrovė už 23 640 eurų nuomojo iš „ESmotorsport“ lenktyninį automobilį „Škoda Fabia WRX Evo“, nors aš iš jo nieko nenuomojau“, – apie galimas apgaules pasakojo A. Stasiulevičius, tokius pat savo teiginius išdėstęs ir prokuratūrai skirtame pareiškime ir kaip įrodymus pateikęs kai kurias sąskaitas.
Pareiškime prokuratūrai taip pat tvirtinama, kad galiausiai buvo susitarta, jog E. Staponkus A. Stasiulevičiaus vardu dėl automobilio galutinio nupirkimo padarys piniginį pervedimą.
„Tačiau išėjo taip, kad jis tą pervedimą padarė, bet automobilis tapo jo. Nežinojau, kad jis taip sužaidė. Piniginį pervedimą jis padarė iš savo kompanijos, tad buhalteriškai daiktas tapo jo kompanijos pirkiniu“, – sakė A. Stasiulevičius.
Abejonės dėl reputacijos
Verslininkas atkreipė dėmesį į tai, kad toks automobilis gali būti registruojamas tik Lietuvos automobilių sporto federacijoje.
„Galima važiuoti varžybose, bet į gatvę neišvažiuosi. Jis federacijoje to automobilio neužregistravo, tik buhalteriškai tas „Porsche“ yra jo. Pas jį tas automobilis stovi ir jis bando jį parduoti – radau apie tai skelbimus. Su manimi ėmė vengti bendrauti – nurodo kreiptis į advokatą“, – dar 2023 m. „Kauno dienai“ pasakojo A. Stasiulevičius.
Jis gailisi, kad anksčiau pro akis praslydo abejonių dėl E. Staponkaus reputacijos kelianti informacija.
„Atidžiau pasidomėjęs jo asmenybe, sužinojau, kad E. Staponkus anksčiau buvo suimtas, kad jo atžvilgiu buvo ikiteisminis tyrimas dėl galimo pinigų plovimo ir apgaulingos apskaitos“, – pabrėžė A. Stasiulevičius.
Dar 2023 m. A. Stasiulevičius prokuratūrai buvo pateikęs banko „Barclays“ dokumentą, iš kurio matyti pinigų pervedimas iš „Audosta Ldt“ į automobilių sporto klubo „ESmotorsport“ sąskaitą.
Įtartinas nurodymas
Šių metų gegužę FNTT įteiktame A. Stasiulevičiaus pranešime nurodomos papildomos aplinkybės, kurios, anot pranešimo teikėjo, turi nusikalstamos veikos požymių.
Pareiškėjas FNTT nurodo, kad 2021 m. liepos 8 d. „Audosta Ltd“ gavo sąskaitą faktūrą, kurioje formaliuoju pardavėju nurodyta užsienyje registruota įmonė (paminėtas ir įmonės pavadinimas – red. past.), o pirkėju – „Audosta Ltd“. Sąskaitoje nurodytos automobilio „Porsche 911.1“ detalės: variklis, pavarų dėžė, ratlankiai, stabdžių diskai kaladėlės, sankaba – bendra suma 27 860 eurų.
FNTT skirtame pranešime atkreipiamas dėmesys, kad sąskaitos skiltyje „Pay To“ aiškiai nurodyta, kad mokėjimas turi būti atliktas ne formaliam pardavėjui (užsienyje registruotai įmonei – red. past.), o Lietuvos Respublikoje veikiančiai „ESmotorsport“.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad „Audosta Ltd“ į nurodytą sąskaitą atliko pervedimą ir tai užfiksuota mokėjimo faktą įrodančiame sąskaitos išraše.
Įžvelgia maskavimą
A. Stasiulevičius tvirtina, kad už pervestus pinigus jokių prekių taip ir nesulaukęs.
Dėl šios situacijos „Audosta Ltd“ kreipėsi į teismą.
FNTT skirtame pranešime pabrėžiama, kad civilinėje byloje ASK „ESmotorsport“ neneigia, kad gavo iš „Audosta Ltd“ 27 860,00 eurų. Tačiau atsisako grąžinti šias lėšas, motyvuodama, kad atliko įskaitymą ir užsienyje registruota įmonė neva prekes bendrovei „Audosta Ltd“ perdavė.
FNTT skirtame pranešime A. Stasiulevičius tvirtina, kad jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių prekių perdavimo „Audosta Ltd“ faktą, įskaitymo procedūros pagrįstumą ar „ESmotorsport“ ir užsienyje registruotos įstaigos tarpusavio prievolinių santykių egzistavimą, „ESmotorsport“ nepateikė.
„Audostos Ldt“ manymu, tai panašu į manipuliacijas ir gali atitikti realiai veiklos nevykdančios struktūros panaudojimą, siekiant užmaskuoti tikrąjį lėšų judėjimo pobūdį.
Buvo suimtas
2020 m. automobilių sporto klubo prezidentas E. Staponkus buvo suimtas dėl įtarimų šešėline veikla (kartu buvo suimtas ir jo kolega Andrius Lavrinavičius).
Teisėsaugos duomenimis, viešojo maitinimo paslaugas teikiančio tinklo vadovas ir sporto klubo prezidentas, iš anksto susitarę, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš maitinimo paslaugas teikiančio tinklo įmonių į kitos įstaigos sąskaitą kaip paramą pervedė daugiau kaip 400 tūkst. eurų.
Vėliau už neoficialiai sutartą mokestį A. Lavrinavičius iš E. Staponkaus grynaisiais pinigais susigrąžino automobilių sporto klubui kaip paramą pervestas lėšas. Įtariamieji kaltės nepripažįsta.
Įžvelgia spaudimą
Savo komentarą redakcijai atsiuntęs E. Staponkus A. Stasiulevičiaus kaltinimus vadina absurdiškais.
„Tarp mano valdomo automobilių sporto klubo „ESmotorsport“ ir A. Stasiulevičiaus valdomos užsienyje registruotos bendrovės „Audosta Ltd“ vyksta civilinis ginčas teisme.
A. Stasiulevičiaus teiginiai, kad pinigai buvo pervesti, tačiau sąskaitoje nurodytos „Porsche“ lenktyninio automobilio detalės nebuvo pateiktos, turėtų būti nukreipti ne į mano valdomą automobilių sporto klubą, o būtent į jūsų minimą užsienyje registruotą įmonę, su kuria nei mano artimieji, nei aš nesu susijęs – nesu šios bendrovės vadovas, atstovas, darbuotojas ar galutinis naudos gavėjas. Situacija man yra žinoma tik iš civilinėje byloje esančių dokumentų, iš kurių matyti, kad detales „Audosta Ltd“ įsigijo iš užsienyje registruotos įmonės.
A. Stasiulevičiaus išvados, kad užsienyje registruota įmonė naudojama kaip dokumentinė priedanga, manipuliuojant sąskaitomis, o ne kaip realus verslo subjektas, nes jam nepavyko rasti jokių realių komercinės veiklos požymių, yra daugiau nei absurdiški, nes su šios įmonės atstovais pats A. Stasiulevičius yra bendravęs gyvai viešuose renginiuose, civilinėje byloje dalyvauja įmonės atstovas, o informacija apie bendrovę skelbiama socialiniuose tinkluose ir internete.
A. Stasiulevičius, išsakydamas tokius teiginius, siekia ne apginti savo interesus ar visuomenės interesą žinoti tam tikrą informaciją, o bet kokia kaina formuoti visuomenės neigiamą poziciją, daryti spaudimą jo nepagrįstų reikalavimų netenkinantiems buvusiems verslo partneriams ir galimai pažeidžia kitų bendrovių dalykinę reputaciją“, – rašoma E. Staponkaus komentare.
(be temos)