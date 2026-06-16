Po priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų į pirmąjį posėdį rinksis LRT taryba

„Bus sekama pagal darbotvarkę. Vieni klausimai įtvirtinimui, kiti diskusijai. Vienas klausimas yra viešoje dalyje, vieša transliacija. Aš dabar neatsimenu, ar priėmus naują įstatymą, kažkas keičiasi dėl posėdžių viešumo, bet viskas bus daroma teisės aktų nustatytomis sąlygomis“, – pirmadienį Eltai komentavo LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Pagal skelbiamą darbotvarkę, atviro posėdžio metu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė Tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius.
Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Bus aptartas LRT veikimas oro pavojaus metu, transliuotojo vidaus tarnybos vadovo atranka, planuojamas Seimui teikiamos 2025 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. Taip pat bus apsitariama dėl Tarybos nuolatinių komitetų sudėties bei Valstybės kontrolės (VK) ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo.
ELTA primena, kad tai pirmasis LRT tarybos posėdis po naujai priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo.
Įstatymo projektą parengė Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje – ją sudarys nebe 12, o 15 narių. Po 4 atstovus deleguos prezidentas ir Seimas, likusius 7 atrinks Lietuvos mokslo taryba (LMT), Lietuvos švietimo taryba (LŠT), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA), Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas.
Taip pat bus įsteigtas Tarybos biuras.
Tuo metu LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Tiesa, Tarybai paliekama pačiai apsispręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo – atvirai ar slaptai.
Dabar galiojančiame visuomeninio transliuotojo įstatymo projekte numatyta, kad generalinis direktorius iš pareigų atleidžiamas atviru balsavimu.
Taip pat nutarta apriboti generalinio direktoriaus kadencijas, tas pats asmuo šias pareigas negalės eiti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
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