Po pustrečių metų ginčų Visagino savivaldybė Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją

Už šį sprendimą balsavo 24 tarybos nariai, vienas susilaikė.
„Šio sprendimo pagrindas yra teismų sprendimai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimas, kad gatvės pavadinimas turi būti pakeistas. Kaip žinia, yra praeitos visos teismų instancijos, Konstitucinis Teismas nepriėmė savivaldybės prašymo dėl šio klausimo“, – pristatydamas klausimą per tarybos posėdį sakė savivaldybės vyriausiasis architektas Lukas Banys.
Anot jo, dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais, jose dalyvavo apie 400 žmonių.
L. Banys teigė, kad siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir jos tipą.
„Kadangi gatvė techniškai nėra skirta automobiliams, tai yra pėsčiųjų alėja, kuri ir buvo nuo seno projektuota mieste kaip pėsčiųjų ašis, ir dėl to siūlymas yra keisti ne tik gatvės vardą, bet ir gatvės tipą į alėją. Tai būtų naujas pavadinimas vietoj Tarybų gatvės – Atgimimo alėja“, – sakė jis.
Diskusijų šiuo klausimu per tarybos posėdį nekilo.
BNS rašė, kad praėjusių metų rugsėjo mėnesį šios savivaldybės taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreiptis į Konstitucinį Teismą, bet jis atsisakė nagrinėti šį prašymą.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys dar 2023 metų lapkritį buvo nurodęs savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą kaip propaguojantį totalitarinį režimą.
Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jį apskundė teismams.
2025 metų liepą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė neskundžiamą nutartį, kad Tarybų gatvės pavadinimas turi būti pašalintas, nes neabejotinai siejamas su totalitariniais ir autoritariniais režimais bei jų ideologijomis.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
(be temos)