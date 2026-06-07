 Po vasariško sekmadienio – ne tokia gera žinia: įspėja dėl lietaus ir perkūnijos

Po vasariško sekmadienio – ne tokia gera žinia: įspėja dėl lietaus ir perkūnijos

2026-06-07 08:16 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio dieną vietomis, didžiausia tikimybė Vakarų Lietuvoje, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Po vasariško sekmadienio – ne tokia gera žinia: įspėja dėl lietaus ir perkūnijos</span>
Po vasariško sekmadienio – ne tokia gera žinia: įspėja dėl lietaus ir perkūnijos / Asociatyvi P. Adamovič/BNS nuotr.

Pasak sinoptikų, pirmadienio naktį vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, vietomis 17–19 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis trumpas lietus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Birželio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22–23 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais ir Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
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Įspėtas
Įspėjate apie lietų ir perkūniją? Kas čia stichinė nelaimė? Galvelės perkaito? Viskas išdžiūvę, lietaus reikia, o jūs įspėjate apie blogą žinią? Aš tai noriu jus įspėti dėl kvailų antraščių.......
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