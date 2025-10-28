Policija per pastaruosius du mėnesius šimtus kartų reagavo į kontrabandinius balionus

„Kalbant iš policijos pusės, tai per pastaruosius du mėnesius 141 kartą reagavome į besileidžiančius kontrabandinius krovinius, 69 atvejais pavyko juos surasti vietoje, ta prasme, cigaretes su dėžėmis. Devyniais atvejais pavyko ir tuos asmenis sulaikyti, kurie buvo atvykę“, – Seimo opozicijos posėdyje kalbėjo pareigūnų vadas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas pulkininkas Antanas Montvydas pažymėjo, jog pasieniečiai šiemet aptiko 544 balionus, dėl kontrabandos gabenimo jais sulaikė 101 asmenį.
Jo teigimu, nuo metų pradžios dėl kontrabandos šešiolika bylų perduota teismui, dvylika iš jų – išnagrinėtos, aštuoniolika asmenų yra nuteisti, o keturios bylos kol kas nagrinėjamos.
Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas užsiminė, kad kitąmet turėtų pradėti veikti Lietuvos oro erdvę saugančios ugnies komandos.
„Mes jau dabar kuriame koncepciją ir, manau, kitais metais mes turėsime gal ne pilnai kiek mums reikėtų, bet turėsime tas ugnies komandas su atitinkamomis kinetinėmis priemonėmis“, – kalbėjo jis.
Dar liepą tarnyba nurodė, jog turėdama reikiamas priemones, tokias kaip mobilūs radarai, priešdroninės sistemos, kita ginkluotė, būtų pajėgi kurti už oro erdvės apsaugą atsakingas komandas.
Prieš posėdį A. Paulauskas žurnalistams sakė, kad kontrabanda užsiima ne pačios pavojingiausios Lietuvoje veikiančios nusikalstamos grupuotės.
Pasak jo, dauguma kontrabandininkų pareigūnams žinomi, tačiau reikia įrodymų, kurie konkrečiu atveju leistų juos patraukti atsakomybėn.
„Manau, kad tikrai dauguma asmenų, kurie vienaip ar kitaip užsiima ta kontrabanda, jau yra žinomi, bet mes turime puikiai suprasti, kad turime surinkti visą įrodomąją bazę. Vien žinoti, kad asmuo galbūt užsiima ta veikla, nepakanka“, – sakė A. Paulauskas.
Jis pažymėjo, kad policija gali veikti tik Lietuvoje, o Baltarusijoje esantys kontrabandos organizatoriai „objektyviai yra sunkiai pasiekiami“.
Generalinis komisaras nekomentavo, kiek kontrabandą vykdančių organizuotų grupių veikia Lietuvoje ir ar jos tarpusavyje susijusios.
A. Paulauskas taip pat nurodė, kad antradienį vyks pirmas gyvas jungtinės tyrimo grupės pareigūnų susitikimas.
Šią grupę sudaro VSAT, Lietuvos policijos ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, apie jos suformavimą savaitgalį pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Šiuo atveju visos trys tarnybos dirbs kaip viena tam, kad ta turima informacija kaip įmanoma greičiau realizuotųsi ir, kaip sakau, patrauktume baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis“, – kalbėjo A. Paulauskas.
„Pradedant nuo to, kad tai yra tiesiog fizinis darbas vienoje patalpoje, dalinimasis visa turima informacija, įskaitant ir kriminalinės žvalgybos informaciją, bendrų analitinių platformų panaudojimas, kai kuriais atvejais tiesiog pasiskirstymas tam tikrų sričių, kas kurias dengia tam, kad būtų kuo greičiau tas rezultatas pasiektas“, – grupės darbo principus įvardijo generalinis komisaras.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Pasak VSAT, spalio 24 dieną buvo aptikti trys kontrabandiniai balionai, 25-ąją – du, 26 dieną – keturi, o 27-ąją – trys.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
