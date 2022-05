Policija ruošiasi gegužės 9-ajai: stiprina pajėgas, įspėja dėl Georgijaus juostų

„Jau sustiprintos pajėgos pradeda dirbti nuo gegužės 8 dienos“, – penktadienį žurnalistams sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas.

Jo teigimu, numatytas 21 objektas visoje šalyje, juose dirbs apie 170 ekipažų ir apie 400 pareigūnų.

„Tai yra Vilniaus Antakalnio kapinės, Šalčininkuose yra atmintina vieta. Ir Kaunas, ir Klaipėda“, – pasakojo vienas šalies policijos vadovų.

Jo teigimu, pareigūnai jėgą naudos tik kraštutiniais atvejais, o dėvintieji Georgijaus juosteles sulauks atsakomybės.

„Stengsimės nekonfliktuoti, nekelti konfliktų. Policija jėgą naudos tik išimtiniais atvejais (...) Dėsime visas pastangas tas situacijas išspręsti taikiai“, – teigė A. Paulauskas.

Jis taip pat sakė, kad yra žinių apie pavienius asmenis, „galbūt pasiryžusius ateiti su tam tikra simbolika ir ją demonstruoti“.

Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, Vilniuje didžiausi minėjimai vyksta Antakalnio kapinėse, dažnas atvykusiųjų atributas – Georgijaus juostelės, kurias Seimas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti.

Už šio simbolio demonstravimą gresia kelis šimtus eurų siekianti piniginė bauda.

Valstybės saugumo departamento teigimu, taip pat gali atsirasti bandymų organizuotis artėjant gegužės 9-ajai, nes kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse jau dabar rengiamos demonstracijos, kurių metu reiškiama parama Rusijos karui Ukrainoje.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus, pastatytus sovietmečiu pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.