Policija siunčia žinią šių transporto priemonių vairuotojams

Kaip skelbia policija, gegužės 30–31 d., birželio 1–7 d. ir birželio 11–13 d. šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė.
Birželio 1–7 d. vykdoma priemonė (angl. 2 Wheelers) yra inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL. Šio tinklo analogiška pirmoji priemonė, trukusi tris dienas, skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesiui kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti buvo vykdyta praėjusių metų gegužę.
Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino 1 411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų KET pažeidimų. Tarp pažeidimų – 196 neblaivūs asmenys, vairavę šias transporto priemones. Anot policijos, kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1 089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą.
Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo šių metų sausio 1 d.
Pareigūna primen, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama.
Taip pat, kaip nurodoma KET, elektriniu paspirtuku, dviračiu ar motoriniu dviračiu važiuoti per pėsčiųjų perėją draudžiama. Prie perėjos reikia nulipti ir transporto priemonę persivesti.
Važiuojant šaligatviu, pėsčiųjų ir dviračių taku ar pro pėsčiuosius, greitis turi būti artimas pėsčiojo judėjimo greičiui – ne didesnis kaip 7 km/val. Čia pėsčiasis turi pirmenybę, negalima jam trukdyti ar kelti pavojaus.
Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti nuo 16 metų, o nuo 14 metų – tik išklausius specialų mokymo kursą ir turint mokyklos išduotą pažymėjimą.
Policija primena, kad tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, būtina naudoti žibintus, privaloma dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Pareigūnai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad viešajame eisme dalyvauja transporto priemonės, kurios tik atrodo kaip elektrinės mikrojudumo priemonės ar motoriniai dviračiai, tačiau pagal technines charakteristikas jau nebeatitinka šių kategorijų reikalavimų.
Į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukcija panašiai transporto priemonei, kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 1 kW ir (arba) didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 25 km/val. ir kuri negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė arba motorinis dviratis, leidžiama dalyvauti viešajame eisme, jeigu yra atliktos visos motorinėms transporto priemonėms privalomos procedūros: atitikties įvertinimas, registracija, privalomoji techninė apžiūra, galioja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Tokios transporto priemonės vairuotojas turi vykdyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse motorinės transporto priemonės vairuotojui nustatytus reikalavimus.
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