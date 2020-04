Premjeras: tolimesni karantino švelninimo etapai galimi gegužės pradžioje

„Manau, kad tai priklausys nuo to, kokia epidemiologinė situacija bus toliau Lietuvoje. Kol kas turime vadinamą neblogą plokščią kreivę, turime statistikos augimą, kuris leidžia daryti žingsnius dėl dalinio karantino atpalaidavimo, bet kaip toliau klostysis, matyt, labai daug priklausys nuo to, kaip mes elgėmės per ilgąjį savaitgalį, kokios bus jo pasekmės. Jei pasekmių nebus, išlaikysime tas tendencijas, galime kalbėti apie gegužės pirmąjį dešimtadienį, priimti dar didesnius karantino švelninimo sprendimus. Matyt, karantino režimas gali užtrukti, bet jis gali būti gerokai atpalaiduotas“, – Delfi „Dėmesio centre“ sakė premjeras.

Čia turi būti politiniai sprendimai, pagrįsti specialistų, ekspertų išvadomis.

Pasak S. Skvernelio, visuomenėje tvyrojo mitas, kad susirgti gali tik tam tikros rizikos grupės.

„Reikia vertinti aplinkybes, kad visa visuomenė, ne tik mūsų, buvo įtikėjusi mitais, kad šis virusas pavojingiausias tam tikros rizikos grupės žmonėms. Deja, ir ta mirtis, kuri vakar įvyko Santaros klinikose, parodė, kad nuo to niekas nėra apsaugotas – ir sveikas žmogus, turintis stiprų imunitetą, sportuojantis, be žalingų įpročių, gali taip pat susidurti su ta tragiška pasekme. Nė vienas nesame nuo to apsaugotas, dėl to karantino švelninimo žingsniai daromi tik su gydytojų specialistų, ekspertų patarimais, nurodymais. Čia ne vien politiniai sprendimai. Čia turi būti politiniai sprendimai, pagrįsti specialistų, ekspertų išvadomis“ , – teigė premjeras.

Vyriausybė trečiadienį pritarė pirmajam karantino priemonių švelninimui. Nutarta karantino ribojimų netaikyti parduotuvėms, į kurių patalpas patekti įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko pusės ir kurių patalpose ribojamas klientų srautas.