Prezidentas apdovanojo geriausių 2022 metų disertacijų autorius

Kaip pranešė Prezidentūra, sveikindamas jaunuosius mokslininkus šalies vadovas priminė lietuviško mėnraščio „Aušra“ pirmajame numeryje prieš 140 metų dr. Jono Basanavičiaus įrašytą palinkėjimą, kad mokslas ir švietimas lemia tautos bei valstybės pažangą.

„Kiekvieno iš Jūsų, brangūs jaunieji mokslininkai, sėkmė – dar vienas liudijimas, kad Tautos Patriarcho išsakytas palinkėjimas su kaupu išsipildė mokslo srityje, – sakė G. Nausėda. – Jūsų įgytas mokslų daktaro laipsnis liudija, kiek daug galima pasiekti, pasitelkus intelektualinę drąsą, kūrybingumą ir kantrybę.“

Prezidentas laureatams palinkėjo niekada neprarasti mokslinio smalsumo ir pažinimo džiaugsmo, toliau su didžiausiu užsidegimu ir kantrybe siekti aukščiausių mokslo rezultatų.

Laureatais pripažinti 12 jaunųjų mokslininkų, iš jų du Lietuvoje disertacijas apsigynę mokslininkai paskelbti geriausios 2022 metų disertacijos autoriais. Taip pat išrinktos dvi Lietuvos piliečių disertacijos, apgintos užsienio mokslo ir studijų institucijose

Geriausios humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų disertacijos nugalėtoja šiais metais tapo dr. Jurgita Radzevičė, jos darbo tema – „Iracionalumo raiška daugiakanalėje vartotojų elgsenoje“ (Kauno technologijos universitetas, mokslinė vadovė prof. dr. Jūratė Banytė).

Geriausios gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų disertacijos autorė – Agnė Zdaniauskienė, jos darbo tema – „Biomolekulių charakterizavimas nanodalelių, padengtų apsauginiu sluoksniu, sustiprinta Ramano spektroskopija“ (Fizinių ir technologijos mokslų centras, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Niaura).

Geriausia Lietuvos piliečio disertacija, apginta užsienio mokslo ir studijų institucijoje humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų srityje – dr. Rūtos Petkutės darbas tema „The instrumentalization of academic lifeworlds, knowledge, and education: Lithuanian academics’ responses to the European higher education policy of curriculum restructuring“ (liet. „Akademinio gyvenamojo pasaulio, žinių ir švietimo instrumentalizacija: Lietuvos akademikų požiūris į europinę aukštojo mokslo studijų programų pertvarkos politiką“) (Talino universitetas, Estija).

Geriausios gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų disertacijos, apgintos Lietuvos piliečio užsienio mokslų ir studijų institucijoje, nugalėtoju tapo dr. Karolis Norvaiša, jo darbo tema – „Porphyrin Atropisomerism – a New Twist in Molecular Recognition and Supramolecular Architectures“ (liet. „Atropizomeracija Porfirinuose – nauja kryptis molekulių atpažinime ir supramolekų struktūrose“) (Trinity universitetas, Dublinas).

Septynioliktus metus vykstančiam geriausios disertacijos konkursui šiemet buvo pateiktos 108 disertacijos.

64 iš jų apgintos gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio srityse, 44 – socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų srityse.

Visiems dvylikai laureatų įteikti prezidento sveikinimo raštai. Nominacijų nugalėtojai gavo šalies vadovo iniciatyva perleistą pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) rinkinį.