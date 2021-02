Prezidentas džiaugiasi skiepijimo mastais: pasiektas dviženklis skaičius per parą

Prezidentas Gitanas Nausėda džiaugiasi vakcinavimo mastais, šalyje nuo koronaviruso prieš parą pasiskiepijus per 10 tūkst. žmonių.

„10 654 – tiek šalies gyventojų pagal šįryt patikslintus duomenis buvo paskiepyta nuo COVID-19 ligos ketvirtadienį! Pirma diena, kai pasiekėme penkiaženklį paskiepytųjų per parą skaičių, ir dėl to noriu pasidžiaugti bei padėkoti prie to prisidėjusiems“, – šeštadienį socialiniame tinkle paskelbė prezidentas.

Šalies vadovas pažymi, kad antrąją vakcinos doze jau paskiepyti medikai, globos namų gyventojai, kiti didžiausioje rizikoje esantys žmonės, taip pat pirmąja vakcinos doze paskiepyta dauguma pradinių klasių mokytojų, skiepijami vyriausio amžiaus gyventojai.

„Vakcinavimo procesas įsibėgėja, daugėja gerų žinių apie būsimus vakcinų dozių pristatymus į Lietuvą artimiausiais mėnesiais. Europos Komisija prognozuoja, kad kovą gausime pusantro karto daugiau vakcinų nei vasarį, o antrąjį šių metų ketvirtį tiekimas augs kelis kartus sparčiau nei pirmąjį. Bendromis pastangomis žingsnis po žingsnio artėjame prie Europos Vadovų Taryboje sausio mėnesį sutarto tikslo šių metų vasarą pasiekti visuomenės imunitetą“, – sako šalies vadovas.

Anot prezidento, antrąjį šių metų ketvirtį gaunamas vakcinų kiekis leis žymiai padidinti skiepijimo tempą. „Pasiekę 10 000 ribą turime siekti 20 000, o pavasariui įpusėjus – ir daugiau kaip 30 000 paskiepytų žmonių per parą“, – teigia G. Nausėda.

Statistikos departamento duomenimis, praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 6154, antra – 3229 žmonės. Dieną anksčiau šie skaičiai buvo šiek tiek didesni ir perkopė 10 tūkst. ribą: pirma skiepo doze paskiepyta 5754, antra – 4226 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 120 tūkst. 10 žmonių, abiem dozėmis – 66 tūkst. 725 žmonės.