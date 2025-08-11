 Prezidentas su generaline prokurore aptars pastarojo meto tyrimų eigą

2025-08-11 06:41
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda su generaline prokurore Nida Grunskiene pirmadienį aptars pastarojo meto rezonansinius tyrimus.

P. Peleckio / BNS nuotr.

„Prezidentas su generaline prokurore aptars pastarojo meto rezonansinių tyrimų eigą, tarp jų – tyrimą dėl įskridusio drono, taip pat – su politikais susijusius tyrimus“, – BNS sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl liepos pabaigoje į Lietuvą įskridusio drono „Gerbera“, kuris nešė 2 kilogramus sprogmenų.

Šis įvykis įtrauktas į ikiteisminį tyrimą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje.

Teisėsauga taip pat tiria bylas, susijusias su ekspremjerui Gintautu Palucku, susisiekimo ministru Eugenijumi Sabučiu, tiria skundą dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, dėl galimo politikų poveikio Kalėjimų tarnybos vadovui.

