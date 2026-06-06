Prezidentas sveikina socdemus su sprendimais dėl koalicijos, tikisi sklandaus Vyriausybės perkrovimo

„Sveikinu Lietuvos socialdemokratų partiją priėmus sprendimą keisti koalicijos sudėtį. Tai ilgai brendęs sprendimas“, – teigė prezidentas. Šalies vadovo komentarą BNS perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas.
„Dabar tikiuosi, kad Vyriausybės perkrovimas neužtruks pernelyg ilgai ir leis susitelkti ties problemomis, kurias spręsti reikia šiandien, o ne ryt ar poryt. Esu pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti su naująja valdančiąja dauguma“, – sakė G. Nausėda.
BNS rašė, kad šeštadienį LSDP nusprendė iš valdančiosios koalicijos šalinti „Nemuno aušrą“ ir vietoje jos į derybas pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Anot G. Nausėdos, tokiam socdemų sprendimui prielaidas sudarė ne tik pastarojo meto „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorika, abejonės dėl šios partijos finansavimo aplinkybių, bet ir nekonstruktyvi laikysena priimant kertinius Lietuvos saugumui įstatymus.
„Valdančiąją koaliciją sudarančios partijos gali turėti skirtingus požiūris į daugybę viešojo gyvenimo klausimų, tačiau kai jų nevienija niekas, įskaitant nuomonę pamatiniais valstybės vidaus ir užsienio politikos klausimais, tai tampa problema“, – sakė šalies vadovas.
Keičiantis koalicijai, turėtų keistis ir Vyriausybės sudėtis.
Į Ministrų kabinetą „Nemuno aušra“ yra delegavusi žemės ūkio ir aplinkos ministrus, LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad keisis ir dalis jų deleguotų ministrų.
Naujienų portalai „Delfi“ ir „Lrytas“ rašė, kad M. Sinkevičius yra informavęs dabartinę premjerę Ingą Ruginienę apie ketinimą užimti jos pareigas. To politikai viešai nepatvirtina.
(be temos)
(be temos)