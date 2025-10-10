 Prezidentūroje vyks septintasis Regionų forumas

Prezidentūroje vyks septintasis Regionų forumas

2025-10-10 06:50
BNS inf.

Prezidentūroje penktadienį vyks septintasis Regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prezidentūros Kolonų salėje vyks pirmoji renginio dalis, skirta sveikatos priežiūros paslaugoms regionuose, švietimo prieinamumui ir kokybei, savivaldybių galimybėms investuoti aptarti.

Sveikinimo žodį forumo dalyviams tars prezidentas Gitanas Nausėda, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Audrius Klišonis.

Diskusijose dalyvaus sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, savivaldybių merai ir kiti.

Diskusijas moderuos prezidento patarėjai Sonata Jarmalaitė, Jūratė Litvinaitė, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.

Antroji forumo dalis, vyksianti Baltojoje salėje, bus skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui krašto apsaugos, civilinės saugos ir atsparumo didinimo srityse.

Regioninę politiką apžvelgiančią kalbą skaitys šalies vadovas, sveikinimo žodžius tars Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, pranešimą skaitys LSA prezidentas A. Klišonis.

Diskusijoje „Valstybės saugumas prasideda savivaldybėse: efektyvesnio vietos ir centrinės valdžios bendradarbiavimo link“ dalyvaus ministrai, Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių merai, ekspertai.

