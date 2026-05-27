 Iš Registrų centro pavogti ir kariuomenės vado duomenys

Iš Registrų centro pavogti ir kariuomenės vado duomenys

2026-05-27 17:45
Dominykas Biržietis (BNS)
Jūratė Skėrytė (BNS)

Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad iš Registrų centro buvo pavogti ir jo duomenys, tačiau dėl to didelio nerimo nejaučiantis.

Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Į mano paskyrą buvo įsilaužta ar, vadinkime taip, nutekinti duomenys dar kovo mėnesį“, – trečiadienį žurnalistams sakė jis.

R. Vaikšnoro teigimu, informacija apie turimą nekilnojamąjį turtą gali prisidėti prie asmens pažeidžiamumo, tačiau asmeniškai jis grėsmės nejaučia.

Turime pasigerinti savo atsparumą ir ypač gebėjimą, kad niekas negalėtų įsilaužti.

„Man asmeniškai ne (nekelia nerimo – BNS). Aš atviras žmogus, mano turtus jau praėjusiais metais visi aprašinėjo, nėra ką slėpti, bet aš turiu omenyje pažeidžiamiausius žmones. (...) kur iš tikrųjų yra didžiausias pavojus, tai jeigu buvo nutekinta svarbių asmenų, kurie priiminės sprendimus, galbūt žvalgybos pareigūnų duomenys. Tyrimas vyksta, nenoriu spekuliuoti, manau, kad turime pasigerinti savo atsparumą ir ypač gebėjimą, kad niekas negalėtų įsilaužti“, – sakė kariuomenės vadas.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.

Šiame straipsnyje:
Raimundas Vaikšnoras
Registrų centro skandalas
nutekinti duomenys
nutekinti kariuomenės vado duomenys

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Komentarai

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Be užuojautos
Šito pono visai negaila... Koks kariuomenės "herojus"- tokia pati ir Registrų centro "šlovė"...
2
0
varyk greiciau
pezdets teks begti i kita sali,pakeisti feisa,dokumentus.
3
0
nuomonė
Šitas intelektualas konkrečiai jefreitorius.
8
0
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