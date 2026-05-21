Robertas Kaunas: pradinė informacija, kad Utenos rajone – dronas

„Kiek pradinė informacija teigia, tai galimas dronas, panaši situacija, kaip buvo vakar“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė jis.
Pasak ministro, mažai tikėtina, jog tai tas pats dronas, kuris ketvirtadienio rytą įskrido į Latvijos teritoriją.
R. Kauno teigimu, atsižvelgiant į galimą grėsmę, aktyvuota NATO Baltijos oro policijos misija.
Seimo pirmininkas: reikia tobulinti informacijos apie oro pavojų pateikimą
Utenos rajono gyventojams ketvirtadienį sulaukus įspėjimo dėl oro pavojaus, Seimo pirmininkas sako, jog reikia tobulinti informacijos pateikimą.
„Aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikiame. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje“, – žurnalistams Seime sakė jis.
Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijai.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai.
Pasak Seimo vadovo, būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis.
„Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti tiek įsigyjant tam tikrus detektorius, jų pastatymą, lokalizaciją oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus“, – teigė politikas.
Kaip rašė BNS, dėl galimų oro atakų grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas. Vėliau kontaktas su objektu ties Merkine buvo prarastas, todėl organizuota jo paieška, tikėtinų vietovių patikra.
Baltijos šalys pastaruoju metu susiduria su bepiločių įsiveržimais, manoma, kad tai – ukrainietiški dronai, kurie į regiono valstybes patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.
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