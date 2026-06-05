Robertas Kaunas: renkame informaciją apie Ukrainoje dingusį karį iš Lietuvos

„Informaciją renkame, informaciją tikslinamės, – žurnalistams penktadienį sakė ministras. – Šiuo metu, kiek aš žinau, jis yra dingęs ir dabar bandome įvairiais kanalais pasitikslinti, kokia yra reali situacija.“
Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, ketvirtadienį pranešė portalas „15min“.
Jo žiniomis, teritoriją, kurioje buvo 25 metų lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių.
Granatsvaidininko padėjėju Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio 2 dieną.
„15min“ duomenimis, lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą informuoti artimieji.
BNS rašė, kad Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis.