Rūdninkų poligone baigtas statyti prieštankinių ginklų šaudyklos kompleksas

Šaudyklos kompleksą sudaro dvi šaudymo pozicijos, stebėjimo bokštelis, apsauginis pylimas šaudyklos pabaigoje. Taip pat įrengtas kelias privažiuoti iki pylimo, stoginės būrio vienetui ir šaudmenų išdavimui, automobilių stovėjimo aikštelė.
„Rūdninkų poligone baigiame dar vieną svarbų etapą – sukūrėme sąlygas prieštankinių ginklų šaudykloje treniruotis Lietuvos kariams, Vokietijos brigadai, sąjungininkams. Tačiau tai tik dalis platesnės krypties: karinės infrastruktūros stiprinimą ir toliau tęsiame ypač sparčiu tempu“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pasak KAM, Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados poreikiams pritaikytas šaudyklos kompleksas leis tobulinti treniravimosi įgūdžius, sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus.
BNS rašė, kad karinis miestelis Rūdninkuose, Šalčininkų rajone, statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
Pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą šiemet baigs įgyvendinti statybų bendrovė „Eika Construction“. Antrasis etapas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, sausį pasirašytos maždaug 1,3 mlrd. eurų bendros vertės 15 metų trukmės sutartys.
Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ gavo vienos dalies 487,6 mln. eurų (su PVM) vertės užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – dviejų dalių 393,25 mln. eurų ir 453,5 mln. eurų užsakymus.
Kaip skelbė BNS, Berlynas iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5 tūkst. karių brigadą, didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.
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