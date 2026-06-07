Iš šalies vadovų – sveikinimai Lietuvos tėvams ir seneliams

„Ši diena kviečia mus pažvelgti į vieną svarbiausių pašaukimų – būti žmogumi, būti asmenybe, kuri ne tik dovanoja gyvybę, bet ir padeda sūnui ar dukrai atrasti savo kelią. Tėvystės ryšys yra prigimtinis, tačiau jo tikroji vertė, be jokios abejonės, skleidžiasi kasdienybėje, vaikui augant ir bręstant. Per rūpestį, kantrybę, ištikimybę savo paties duotam pažadui visada būti šalia. Visada pagelbėti, patarti, paskatinti, pagaliau – tiesiog palaikyti. Tėvas yra pirmasis žmogus, iš kurio vaikas mokosi pasitikėti pasauliu. Tėvo žodis suteikia drąsos, tėvo buvimas šalia garantuoja saugumą, tėvo pavyzdys įkvepia“, – savo sveikinime teigia G. Nausėda.
Tėvystės ryšys yra prigimtinis, tačiau jo tikroji vertė, be jokios abejonės, skleidžiasi kasdienybėje, vaikui augant ir bręstant.
Šalies vadovas akcentavo tėvo meilės vaikų gyvenime svarbą.
„Ne visos tėvystės pamokos ištariamos garsiai. Svarbiausios dažniau perduodamos tyliai: per darbštumą ir atsakingumą, pagarbą kitam žmogui, gebėjimą išlikti tvirtam ištikus patiems įvairiausiems išbandymams. Laikai ir kartos keičiasi, bet tai, kas svarbiausia, visuomet išlieka. Kaip vakar, taip ir šiandien vaikui reikia žmogaus, kuris išmokytų nebijoti atsakomybės, parodytų, kad stiprybė dera su jautrumu, o laisvė yra neatsiejama nuo pareigos“, – sveikinime rašo G. Nausėda.
„Brangūs tėčiai, nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad apgaubiate savo vaikus tėviška meile, kuri nepriklauso nuo jokių aplinkybių. Už tą kantrybę, kurios reikia kasdien. Už tai, kad esate atrama vaikams tada, kai jos labiausiai reikia. Už tai, kad padedate augti laisvoms, atsakingoms ir brandžioms asmenybėms. Tegul Jūsų kasdienybėje netrūksta prasmingų akimirkų, šilumos ir artumo“, – linki prezidentas.
Premjerė Inga Ruginienė taip pat dėkoja visiems tėčiams už šeimos vertybių puoselėjimą.
„Pirmąjį birželio sekmadienį skubame aplankyti ar širdyse apkabinti tėvus. Esame jiems dėkingi už laimingą vaikystę, už gyvenimo išmintį, už paguodos žodžius ir šilumą. Tėvas visada mums išlieka dvasinės stiprybės simboliu, vidinį saugumą užtikrinančiu žmogumi. Šiandien visiems tėčiams dovanojame gražiausius vasaros pradžios žiedus ir dėkojame už šeimos vertybių puoselėjimą“, – rašoma Vyriausybės vadovės sveikinime.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino visus parodyti dėmesį savo tėvams ir seneliams.
„Tėvo diena kiekvienam iš mūsų primena žmones, iš kurių mokėmės pirmųjų gyvenimo pamokų, perėmėme vertybes, pagarbą žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tai proga apkabinti savo tėtį ar senelį, pabūti kartu, o taip pat su dėkingumu prisiminti tuos, kurių jau nebėra šalia, tačiau jų meilė, rūpestis ir išmintis išlieka brangia mūsų gyvenimo dalimi“, – teigiama parlamento Seimo pirmininko sveikinime.
„Nuoširdžiai sveikinu visus tėčius ir senelius. Tegul Jūsų kantrybė, atsakomybė ir gyvenimo patirtis stiprina Lietuvos šeimas bei puoselėja vertybes, kuriomis remiasi mūsų visuomenė. Linkiu jaukių akimirkų su artimaisiais, prasmingų pokalbių, šilumos ir dėkingumo vieni kitiems“, – akcentuojama pranešime.
Tėvo diena Lietuvoje minima pirmąjį birželio sekmadienį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)