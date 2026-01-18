Sausio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.31 val., leidžiasi 16.27 val. Dienos ilgumas 7.56 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 9.02 val., leidžiasi 15.42 val.
Vardadieniai:
Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita
Datos:
Pasaulinė sniego diena
Sausio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1401 — Vytautas ir Lietuvos bajorai Vilniuje perdavė Lenkijai raštus, kuriuose buvo išdėstyta, jog Vytautas valdys Lietuvą kaip Lenkijos vietininkas, o po mirties grąžins ją Lenkijai.
1667 — gimė Jonas Berentas, lietuvių raštijos puoselėtojas. Mirė 1737 m.
1897 — gimė etnografas Balys Buračas. Mirė 1972 m.
1900 — gimė Juozas Tarvydas, literatūros tyrinėtojas, kritikas. Mirė 1973 m.
1918 — mirė knygnešys Jurgis Bielinis. Prasidėjo judėjimas už krikščionių vienybę. Gimė 1846 m.
1932 — gimė aktorius Algimantas Bružas.
1951 — Panevėžyje gimė poetė Daina Pranckietytė.
2022 — Seimas įteisino originalią vardų ir pavardžių rašybą lotyniško pagrindo rašmenimis asmens dokumentuose.
2023 — Eidama 68 metus, mirė muzikos estrados dainininkė Vitalija Katunskytė.
Sausio 18-oji pasaulio istorijoje:
1520 — Danijos ir Norvegijos karalius Kristianas II užkariavo Švediją.
1535 — Ispanai įkūrė Limą — Peru sostinę.
1778 — kapitonas James Cook (Džeimsas Kukas) atrado Havajų salas.
1779 — Londone gimė gydytojas, filologas, žodyno sudarytojas Peter Roget (Peteris Rožė).
1806 — F. Beaufort (F. Bofortas) sudarė sąlyginę skalę vėjo stiprumui (greičiui) matuoti.
1871 — Vilhelmas I paskelbtas Vokietijos imperatoriumi.
1919 — prasidėjo Versalio taikos konferencija, kuria baigėsi I pasaulinis karas.
1936 — sulaukęs 70 metų amžiaus, Londone mirė rašytojas Rudyard Kipling (Radijardas Kiplingas). 1907 m. gavo Nobelio literatūros premiją.
1943 — II pasauliniame kare po 16 mėnesių trukusios apgulties sovietų armija pralaužė Leningrado blokadą.
1951 — Olandijoje buvo pirmą kartą panaudotas melo detektorius.
1968 — JAV ir SSRS suderino sutarties projektą dėl branduolinės ginkluotės kontrolės.
1976 — Prancūzija išsiuntė iš šalies 40 SSRS pareigūnų, apkaltinusi juos šnipinėjimu.
1989 — tūkstančiai mitinguojančių čekų centrinėje Prahos aikštėje reikalavo laisvės bei pagarbos žmogaus teisėms.
1992 — daugiau kaip 100 000 žmonių dalyvavo pirmoje per 22 metus legalioje demonstracijoje Kenijoje, protestuojant prieš vyriausybės politiką.
1999 — 62-ejų metų buvęs Zimbabvės prezidentas Canaan Banana (Kananas Banana) nuteistas 10 metų laisvės atėmimo (9 iš jų lygtinai) už homoseksualizmą.
2023 - Kyjivo srityje esančiuose Brovaruose prie vaikų darželio ir gyvenamojo namo nukrito sraigtasparnis ir kilo gaisras, žuvo 14 žmonių, tarp jų – vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, dar 25 žmonės buvo sužeisti.
Sausio 18-oji šou pasaulyje:
1954 — gimė roko muzikos atlikėjas, grupės „Thompson Twins“ narys Tom Bailey (Tomas Beilis).
1955 — gimė amerikiečių aktorius Kevin Costner (Kevinas Kostneris).
1964 — „The Beatles“ pirmą kartą pateko į Jungtinių Valstijų „Billboard“ topą: jų singlas „I Want to Hold Your Hand“ užėmė 45-ąją vietą.
1980 — grupės „Pink Floyd“ albumas „The Wall“ pasiekė pirmąją topų vietą.
1996 — Lisa Marie Presley (Liza Mari Presli) padavė prašymą nutraukti santuoką su Michael Jackson (Maiklu Džeksonu).
Naujausi komentarai