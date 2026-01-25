Sausio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.22 val., leidžiasi 16.40 val. Dienos ilgumas 8.18 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 0.09 val., teka 10.15 val.
Vardadieniai:
Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius
Datos:
Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis, Kirmėlinė
Vilniaus pagarsinimo diena (Vilniaus gimtadienis)
Lietuvos samariečių bendrijos diena
Sausio 25-oji Lietuvos istorijoje:
1851 — gimė Petras Vileišis, Lietuvos visuomenės veikėjas, inžinierius, vertėjas, pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas ir redaktorius. Mirė 1926 m.
1890 — gimė dailėtyrininkas ir grafikas Paulius Galaunė. Mirė 1988 m.
1912 — gimė poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas. Mirė 1987 m.
1932 — gimė poetė Gynė Dineikaitė. Mirė 2019 m.
1939 — įsigaliojo Lietuvos neutralumo įstatymas (Seimo priimtas sausio 10 d.).
2007 — eidamas 97-uosius metus mirė rašytojas Juozas Kralikauskas. Gimė 1910 m.
2010 — sulaukęs 95 metų amžiaus mirė žinomas tapytojas Algirdas Petrulis. Gimė 1915 m.
2011 — eidamas 91-uosius metus mirė režisierius, aktorius, Vilniaus universiteto (VU) Kiemo teatro steigėjas ir ilgametis vadovas, Vilniaus senamiesčio teatro įkūrėjas Vladas Limantas.
2015 — būdamas 92 metų mirė rašytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Mikelinskas.
Sausio 25-oji pasaulio istorijoje:
1759 — gimė škotų poetas Robertas Burnsas (Robertas Bernsas). Mirė 1796 m.
1882 — Londone gimė žinoma rašytoja Virginia Woolf (Virdžinija Vulf). Mirė 1941 m.
1919 — įkurta Tautų Lyga, būsimoji JTO.
1924 — Prancūzijoje įvyko pirmosios žiemos olimpinės sporto žaidynės.
1947 — mirė garsusis Čikagos gangsteris Al Capone (Elas Kaponė).
1978 — gimė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1990 — Pakistano premjerei Benazir Bhutto (Benazir Bhuto) gimė dukra — pirmasis atvejis pasaulyje, kada vyriausybės vadovė pagimdė, eidama ministrų kabineto vadovo pareigas.
1996 — nepaisant kritikos dėl karo Čečėnijoje, Europos Taryba balsavo už Rusijos priėmimą į ET.
2009 — būdama 96 metų mirė baronienė Marguerite de Reuter (Margerit de Roiter) — Europos aristokratė iš jau praėjusių laikų ir paskutinė tarptautinę naujienų agentūrą įkūrusios šeimos narė.
2023— Vokietijos ministrų kabinetas po įnirtingų diskusijų patvirtino, kad atsiųs Ukrainai tankų „Leopard 2“, taip pat leido kitoms šalims siųsti šiuos tankus Ukrainai.
Sausio 25-oji šou pasaulyje:
1931 — gimė amerikiečių aktorius Dean Jones (Dynas Džounsas).
1949 — įvyko pirmieji Emmy apdovanojimai. Juos laimėjo Shirley Dinsdale (Širli Dinsdeil) ir Pantomime Quiz (Pantomimas Kvizas).
1960 — gimė britų grupės „Fine Young Cannibals“ gitaristas Andy Cox (Endis Koksas).
1980 — iš Tokijo kalėjimo buvo paleistas Paul McCartney (Polas Makartnis). Britų muzikantas prieš 9 dienas Tokijo oro uoste buvo sučiuptas su marihuana.
1981 — gimė amerikietė dainininkė Alicia Keys (Ališija Kys).
1994 — Michael Jackson (Maiklui Džeksonui) pavyko teisme išvengti viešo kaltinimo nepilnamečio tvirkinimu.
1997 — Berlyne atidarytas naktinis klubas „didelėms moterims“. Įėjimas moterims, sveriančioms mažiau nei 60 kilogramų, buvo uždraustas.
1998 — Victoria Adams (Viktorija Adams) iš grupės „Spice Girls“ ir Mančesterio futbolo legenda David Beckham (Deividas Bekamas) paskelbė apie savo sužieduotuves.
2007 — „Oskaru“ apdovanota aktorė Nicole Kidman (Nikol Kidman) ir dar septyni žmonės patyrė nedidelių sužalojimų, kai filmavimo metu į elektros stulpą įsirėžė jos automobilis.
2011 — britų drama apie mikčiojantį karo laikų karalių Jurgį VI „Karaliaus kalba“ (The King's Speech) nominuota net 12 „Oskarų“ apdovanojimų.
2015 — būdamas 68 metų mirė visame pasaulyje garsus graikų dainininkas Demis Roussos (Demis Rusas).
