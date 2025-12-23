Seimas patikslino miško sklypų skaidymo tvarką

Seimas 77 balsais antradienį priėmė tai numatančias Miškų įstatymo pataisas, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.
Pakeitimais leista padalinti privačią miško valdą, kurioje yra žemės ūkio naudmenos, atskiriant jas, formuojant du ar daugiau miškų ir žemės ūkio paskirties sklypų.
Privati miško valda arba privačiame sklype esanti miško žemė galės būti padalijama į atskirus sklypus, kai juos skiria viešieji keliai, geležinkeliai ir neprivatizuojami vandens telkiniai, taip pat kelių užimti plotai, neįskaityti į sklypo bendrą plotą.
Be to, leista perdalinti privačių miškų valdas keičiant gretimų privačių miško valdų ribas, kai privačios miško valdos dalys atidalijamos ir sujungiamos su gretimomis privačiomis valdomis nesuformuojant atskirų miško valdų.
(be temos)