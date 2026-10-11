Seimo kanclerio komandiruotė Afrikoje sukėlė klausimų: čia jau toks retesnis formatas

153-oji Tarpparlamentinės Sąjungos asamblėja spalio 5–9 dienomis vyko šiaurės Tanzanijoje esančiame Arušos mieste. Į susitikimą, kaip teigiama, buvo pakviesti parlamentų kancleriai arba jų pavaduotojai iš daugiau kaip 120 pasaulio šalių.
„Komandiruotės nauda yra tiesiogiai susijusi su Lietuvos parlamento atstovavimu tarptautinėse parlamentinių administracijų veiklose, profesinės patirties ir gerosios praktikos mainais bei ryšių su kitų valstybių parlamentų administracijomis stiprinimu“, – atsakyme Eltai nurodė Seimo kanceliarija.
Anksčiau išplatintame pranešime spaudai pranešta, kad renginyje A. Stončaitis susitiko su Tanzanijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos ir Korėjos parlamentų kancleriais, aptarė tarpusavio bendradarbiavimo klausimus.
Be to, pastariesiems jis taip pat pristatė Baltijos šalių bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) regioninį parlamentinio bendradarbiavimo modelį, taip pat Seimo kanceliarijos inovacijas bei pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
Kaip nurodė Seimo kanceliarija, į šią komandiruotę parlamento kancleris vyko gavęs oficialų organizatorių kvietimą. Kartu su juo išvyko ir jo biuro vyresnioji patarėja Loreta Raulinaitytė.
Seimo kanceliarijos teigimu, L. Raulinaitytė yra atsakinga už dalyvavimą šios asociacijos veikloje ir koordinuoja tarptautinį Seimo kanceliarijos bendradarbiavimą.
„Kvietime numatyta renginių programa vyksta 2026 m. spalio 5–9 d. Seimo kancleris atvyko spalio 5 d. ir išvyksta spalio 9 d., tiksliai laikydamasis ir dalyvaudamas tik oficialioje renginio darbotvarkėje“, – Eltai nurodė Seimo kanceliarija.
Seimo kanclerio ir jo biuro patarėjos lėktuvo bilietai kainavo 1598 eurus, apgyvendinimas – 775 eurus, o dienpinigių sumą sudaro 198 eurai. Tiesa, kaip pabrėžė kanceliarija, faktinės komandiruotės išlaidos paaiškės tik po vizito.
Tiesa, Seimo kanceliarija pabrėžė, jog į komandiruotę A. Stončaitis ir L. Raulinaitytė skrido įprasta – ne verslo – klase, taip pat nesinaudojo „VIP paslaugomis ar kitomis papildomomis privilegijomis“.
Tarpparlamentinės Sąjungos asamblėjos renginiuose, be kita ko, dalyvavo ir Seimo nariai – delegacijos pirmininkė demokratė Rūta Miliūtė, jos pavaduotojas liberalas Arminas Lydeka ir socialdemokratė Modesta Petrauskaitė.
Neįprastas komandiruotės formatas
V. Čmilytės-Nielsen teigimu, tokios komandiruotės formatas nėra įprastas. Tačiau pabrėžė, kad sprendimas dalyvauti vienokio ar kitokio pobūdžio tarptautiniuose renginiuose priklauso nuo kiekvieno Seimo kanclerio darbo stiliaus.
„Tai nėra labai įprasto tipo kelionė. Dažniausiai būna viena kita išvyka per metus, susijusi su mūsų regiono Seimų ar parlamentų kanclerių bendrais formatais. Tai čia jau toks retesnis formatas. Ar tikrai buvo būtinybė? Na, matyt, galima įvairiai traktuoti“, – Eltai sakė opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Tai jau priklauso nuo kanclerio stiliaus ir noro dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Vieni labai mažai vykdavo į tarptautinius renginius, kiti – šiek tiek daugiau, bet savaitės išvyka į Tanzaniją... Na, reikėtų pažiūrėti, kokia ten buvo darbotvarkė ir kiek buvo būtinybės vykti“, – kalbėjo ji.
Komandiruotėse – ne pramogos
Kita Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė problemos dėl A. Stončaičio ir jo patarėjos darbinės kelionės neįžvelgė. Ji pažymėjo, kad į komandiruotes važiuojama dirbti, o ne pramogauti.
„Komandiruotėse vis tiek važiuoja gi ne pramogauti – yra tam tikros ir darbotvarkės, ir susitikimai, ir tam tikras tikslas. Be abejo, visos komandiruotės atsieina kažkiek daugiau ar mažiau. Šiuo atveju šalis tokia, kur pakankamai brangi“, – Eltai teigė O. Leiputė.
Sesijos rengiamos du kartus per metus
Tarpparlamentinė Sąjunga yra tarptautinė organizacija, kuriai šiuo metu priklauso 183 valstybės narės bei 15 asocijuotų narių, finansuojančių organizacijos veiklą.
Seimo kanceliarijos teigimu, Sąjungos sesijos yra rengiamos du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Anksčiau jos yra vykusios Šveicarijoje, Indonezijoje, Angoloje, Ruandoje, Vietname bei kitose šalyse.
Parlamentų generalinių sekretorių asociacijos – Tarpparlamentinės Sąjungos patariamajam organui – veiklose kasmet dalyvauja parlamentų administracijų vadovai iš daugiau kaip 150 pasaulio šalių.
Tarpparlamentinės sąjungos skelbiami pagrindiniai tikslai apima tautų taikos ir bendradarbiavimo, taip pat tarpparlamentinių ryšių stiprinimą. Organizacijos susitikimuose dalyvaujantys pasaulio šalių atstovaujamųjų institucijų atstovai skatinami keistis patirtimi, nuomonėmis bei megzti tarpusavio ryšius.
(be temos)