Seimui bus teikiami trys kandidatai į KT teisėjus

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas į KT teisėjus pateikė partijos kolegos, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko kandidatūrą.
Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko kandidatūrą.
Opozicija J. Oleko siūlomą kandidatūrą vadina ydinga praktika, tuo metu socialdemokratai sako, kad praėjusioje kadencijoje lygiai taip pat pasielgė konservatoriai, delegavę Stasį Šedbarą.
Seimas į posėdį turi susirinkti ne anksčiau kaip per dešimt dienų nuo kandidatų pateikimo ir ne vėliau kaip per penkiolika.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
Seimui teikiamas KT teisėjų kandidatūras svarsto parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas uždarame posėdyje ir po to savo nuomonę pateikia Seimui.
Seimas dėl KT teisėjų paskyrimo balsuoja slaptai.
