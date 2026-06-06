Senstanti Lietuva: skaičiuojama, kad 2050-aisiais kone trečdalis gyventojų bus vyresni nei 65 metų

„Akivaizdžiai matome, kad 65 ir daugiau metų (amžiaus – ELTA) visuomenės procentinė dalis auga. (…) kas prognozuojama 2050-aisiais, matome, kad 2050 m. pradžioje 29 proc. Lietuvos gyventojų bus vyresni nei 65 metų amžiaus“, – antradienį Seime pristatydamas praėjusių metų tendencijas ir gyventojų sveikatos rodiklius kalbėjo jis.
„Problema ta, kad 8 iš 10 tokio amžiaus žmonių turi ilgalaikių sveikatos problemų, sukuria mažiau bendrojo vidaus produkto (BVP). Be to, tarp 65 metų ir vyresnių gyventojų žymiai dažnesnis vienišumo klausimas. Vienišumas yra rimta problema, sveikatai – taip pat. Vienišumas dažniausiai lemia vangesnį įsitraukimą į visuomenines veiklas, mažėjantį socialinį ryšį, kas yra rizikos veiksnys depresijai, kraujotakos ligoms ir savižudybėms. Be to, tai yra ilgalaikis stresas, kuris turi neigiamą poveikį imunitetui, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir esamoms lėtinėms ligoms“, – aiškino NST pirmininkas.
Daugiausia mirčių – dėl kraujotakos sistemos ligų
Pasak D. Jatužio, praėjusiais metais užfiksuota apie 38 tūkst. mirčių. Dažniausios jų priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys bei virškinimo sistemos ligos.
„Neabejotinas lyderis – 51,3 proc. – kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek tarp vyrų, tiek ypač tarp moterų. Apie 5 tūkst. mirčių 2025 m. buvo ankstyvos mirtys dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmones, mažėja darbo jėga (…), BVP ir ekonomikos augimas, atsiranda socialinio teisingumo klausimas, socioekonominiai, regioniniai netolygumai, valdymo klausimas“, – aiškino NST pirmininkas.
„45 proc. vyrų ir net 57 proc. moterų miršta dėl širdies, kraujagyslių ligų. Piktybiniai navikai tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, yra antroje vietoje. Trečioje vietoje situacija skirtinga. Tarp moterų – virškinimo sistemos ligos, tarp vyrų – išorinės priežastys: savižudybės, eismo nelaimės ir t. t.“ – Seime kalbėjo D. Jatužis.
Skelbta, jog praėjusiais metais Lietuvoje gimė apie 17,5 tūkst. vaikų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)