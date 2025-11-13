Sinoptikai apie sniegą: tai jau aišku

Pastarosiomis dienomis orai buvo dažniausiai monotoniški – dangus debesuotas, tvyrojo rūkas, dulksnojo, o nakties ir dienos temperatūra beveik nesiskirdavo.
„Tokie orai tipiški lapkričiui. Kita vertus, pirmojo sniego Lietuvoje vis dar nebuvo ir jau dabar aišku, jog šiemet jis bus vėlyvas. Kalbant apie būsimus orus, šiandien bus šilta diena su daugiau pragiedrulių. Penktadienį daug kur palis. Savaitgalį atšals. Dėl aukštesnio slėgio pragiedrės. Naktį pašals, o dienos irgi bus šaltesnės. Naujos savaitės pradžia bus nešilta, prognozuojami mišrūs krituliai“, – teigė sinoptikai.
Kaip mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika, skaičiavimai rodo, kad savaitgalį iš šiaurės plūstels šalta oro masė. Šalčiausia bus sekmadienio naktį ir dieną. „Galų gale turėtų pasirodyti pirmosios snaigės, nors anksčiau šį rudenį vis pavykdavo to išvengti. Kita vertus, tikrai žiemiški orai kol kas neprognozuojami. Tai galite matyti pateiktame temperatūros grafike“, – teigė sinoptikas.
Prognozuojama, kad penktadienio naktį vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vakaruose kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 4–9 laipsniai šilumos. Dieną daug kur lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą šiaurėje kai kur plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 3–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną vietomis nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Lapkričio 13 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 9 laipsniai šilumos.
