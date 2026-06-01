Sinoptikai: birželį tai yra retas reiškinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba feisbuke skelbė, kad prieš trejus metus buvo išmatuotas naujas birželio 4-osios šalčio rekordas, kuomet tekant Saulei Varėnoje ore atšalo iki 1 laipsnio šalčio.
„Tokia oro temperatūra birželio mėnesį yra labai žema, kadangi daugelyje šalies vietovių dar niekada nebuvo užfiksuota“, – skelbė sinoptikai.
Pačios žemiausios birželio oro temperatūros rekordai priklauso Šilutei ir Varėnai. Štai, prieš 49 metus birželio 1-osios rytą buvo nevasariškai šalta. Šilutėje šaltukas paspaudė net iki 2,7 laipsnio šalčio, o Varėnoje – iki 2,5 šalčio.
„Dirvos paviršiuje buvo dar keletu laipsnių šalčiau, todėl šis reiškinys laikomas stichiniu ir labai pavojingu lepiems augalams. Minėtą žemą oro temperatūrą lėmė vietinės aplinkos sąlygos: Šilutėje dirvožemiai durpingi, o Varėnoje – smėlingi bei lengvai išspinduliuoja šilumą ir atšąla. Kaip galite matyti žemėlapyje, visi žemiausios oro temperatūros rekordai buvo užfiksuoti jau seniai. Patys seniausi užfiksuoti Kaune, Kėdainiuose (Dotnuvoje), Panevėžyje ir Telšiuose prieš beveik šimtmetį. Įdomu tai, jog 1928 m. birželio 2 d. (buvo ypatingai šaltas birželis ir visa vasara) dalyje Lietuvos nemažai prisnigo. Kaune – 6 cm, Marijampolėje ir Lazdijuose – 4 cm, Šikšnių dvare (Vilkaviškio r.) – 3 cm, Katiliškiuose (Marijampolės r.) ir Varėnoje – 2 cm, o Prienuose – 1 cm“, – rašė tarnyba.
Paskutinį kartą vienas iš vėsiausių birželio mėnesių buvo 2004 metais – vidutinė temperatūra siekė 13,9 laipsnio šilumos (kai daugiametė norma yra 15,9 laipsnio šilumos). Labai šaltas birželis pasitaikė ir 1976 metais, kuomet vidutinė temperatūra siekė vos 12,9 laipsnio.
„Na, o dar šalčiau būta 1928 metų birželį, kai vidutinė temperatūra tebuvo apie 11 laipsnių. Tokia reikšmė yra žema net ir lyginant su šių laikų geguže, jau nekalbant apie birželį. Neigiamą temperatūros anomaliją visais atvejais lėmė šaltos oro masės, atslinkusios nuo Arkties regiono“, – teigė sinoptikai.
Kaip pirmadienio rytą skelbė tarnyba, sekmadienį vietomis trumpai palijo. Aukščiausia oro temperatūra 15–20 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus. Žemiausia oro temperatūra 7–12, Ventėje – 14, vietomis atšalo iki 2–6 laipsnių šilumos. Vietomis rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje formavosi šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.
Naujausia orų prognozė
Antradienio naktį lietaus tikimybė maža. Kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 21–26, pajūryje 17–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 29 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 12–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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