Sinoptikai įspėja apie pavojingus reiškinius

Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį nepastoviai debesuota. Kai kur truputi palis. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje 14–18 laipsnių šilumos.
Kaip matyti pavojingų reiškinių žemėlapyje, gūsingas vėjas (vakarinių krypčių vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s) nuo pirmadienio vidurdienio iki vakaro prognozuojamas Kauno, Alytaus, Vilniaus, Utenos apskrityse.
Rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite. Nestatykite automobilių prie medžių.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.
Kaip matyti pavojingų reiškinių žemėlapyje, gūsingas vėjas (vakarinių krypčių vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s) prognozuojamas Kauno, Alytaus, Vilniaus, Marijampolės apskrityse.
Trečiadienio naktį daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, dieną šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad po sausesnio ir dar šilto pirmadienio, antradienis jau bus kiek vėsesnis ir lietingesnis, ypač diena, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Nuo trečiadienio su šiauriniais, šiaurės vakariniais oro srautais jau gerokai vėsesnis oras brausis, tad trečiadienis ir ketvirtadienis bus jau vėsesni, ypač ketvirtadienis, vis dar pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, palis dažniau ir daugiau, ypač dienomis, perkūnija dažnai dundės.
„Nuo penktadienio bus jau šilčiau, bet sausesnės naktys bus vėsokos (be šalnų!!!), dienomis bus jau šilčiau, protarpiais kai kur palis, daugiausia dienomis, vėjas jau irgi nurims. Tad gegužė bandys atsisveikinti gana draugiškai ir šiltokai“, – feisbuko paskyroje teigė sinoptikė.
Ketvirtadienį, anot sinoptikės, vis dar lis – naktį tik protarpiais kai kur palis, dieną daug kur, vietomis gausiau ir su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–9, dieną tik 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 5–8 laipsniai šilumos, dieną 14–19 laipsnių šilumos, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose ir pajūryje.
Šeštadienį protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas šiaurės vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 6–10 laipsnių šilumos, šilčiausia pajūryje, dieną 18–23 laipsniai, vėsiausia pajūryje 15–17 laipsnių.
Sekmadienį gali tik šiek tiek palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–12, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma apie 18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
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