Sinoptikai įspėja: ruoškitės – Lietuvą užgrius stipri audra

Šiandien, pirmoje dienos pusėje, vietomis dar numatomi pragiedruliai, tačiau tai bus tyla prieš audrą. Antroje dienos pusėje vakarų, pietvakarių krypties vėjas stiprės vis labiau. Gūsiai sieks 16–22 metrus per sekundę, vėlai vakare gūsiai įsismarkaus iki 22–25 metrų per sekundę, o pajūrį talžys itin smarkūs gūsiai, galintys pasiekti net 25–35 metrus per sekundę. Dienos metu taip pat daug kur numatomi krituliai, vietomis gan gausūs, kai kur gali pasigirsti ir perkūnija. Vilniuje bus apie 8, Kaune apie 9 laipsnius šilumos. Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje oras šils iki 7 laipsnių.

Penktadienio naktį audringi orai tęsis ir toliau. Daug kur gūsiai sieks 20–25, pajūryje 25–32 metrus per sekundę. Daugelyje vietovių nuvilnis lietus, temperatūra svyruos tarp 2–5 laipsnių šilumos. Dieną laikysis 15–22 metrų per sekundę gūsiai, vyraus permainingas debesuotumas ir trumpalaikis lietus. Vilniuje ir Kaune oras šils iki 7 laipsnių. Šiauliuose bus apie 5, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 6 laipsnius šilumos. Vakare vėjas jau turėtų nurimti visiškai, tuo metu temperatūra sparčiai kris.

Šeštadienį sulauksime žiemą primenančių permainų. Antroje nakties pusėje šalį pasieks šaltesni orai, numatomi mišrūs krituliai, pasisuks žvarbus šiaurės vakarų krypties vėjas. Temperatūra svyruos nuo –4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Ryto metu daug kur bus slidu. Dieną debesys praretės, tačiau dar daug kur iškris šlapdriba ar net sniegas. Šiluma bus kukli, o dar labiau žvarbti privers gūsingas šiaurės vakarų krypties vėjas. Vilniuje ir Klaipėdoje oras tešils iki 2, Kaune iki 3 laipsnių. Šiauliuose bus apie nulį, Panevėžyje apie 1 laipsnį šilumos.

Sekmadienio naktis bus giedra ir šalta, temperatūra kris iki –7–0 laipsnių šalčio. Dienos metu numatomi pragiedruliai. Pūs vidutinio stiprumo pietų, pietvakarių krypties vėjas. Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 4, Šiauliuose iki 3 laipsnių. Kaune ir Klaipėdoje bus apie 5 laipsnius šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, pirmadienio naktį šaltukas jau bus gerokai mažesnis, temperatūra vietomis kris tik vos žemiau nulio. Dieną oras sparčiai šils, temperatūra svyruos tarp 5–9 laipsnių šilumos. Po pietų išaugs debesuotumas, numatomas lietus.

Neramūs orai nesitrauks

Pasak sinoptiko Tado Kantauto, neramūs ir permainingi orai laikysis ir savaitgalį bei ateinančios savaitės pradžioje, gali iškristi ir sniego.

„Šeštadienio naktį krituliai, į šalį veršis šalta oro masė: lietus, šlapdriba, pereinanti į sniegą. Temperatūra krenta, rytą daug kur bus 0–3 laipsniai šalčio, taigi, ta drėgmė, kuri iškris, sušals, daug kur plikledis turėtų būti šeštadienio naktį–rytą ir tų kritulių ne tiek ir mažai, tai gali būti, kad didesnėje Lietuvos dalyje rytas gali būti baltas, atrodyti žiemiškas“, – sakė jis.

Šeštadienį taip pat išliks vėjuota: vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s.

Dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi krituliai, daugiausia šlapdriba, sniegas.

„Nepaisant to, kad bus saulės, temperatūra svyruos tarp 0–4 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikas.

Sekmadienio naktį dangus turėtų pradėti giedrytis, įsivyraus sausi orai, nurims vėjas, tačiau šals iki 3–8 laipsnių šalčio. Dieną bus saulėta ir temperatūra turėtų pakilti iki 3–8 laipsnių šilumos.

„Kitos savaitės pradžioje irgi labai įvairūs orai: pirmadienis bus šiek tiek neramesnis, dieną su krituliais, temperatūra jau aukštesnė, šalta oro masė pasitraukia, bet toliau tendencijos – gana kintantys orai, nes antroje savaitės pusėje prognozuojamas šaltesnio oro įsiveržimas“, – sakė T. Kantautas.

Įspėjama, jog stiprus vėjas laužys medžių šakas, o penktadienio naktį prognozuojamos audros metu gali laužyti ir silpnesnius medžius, pakelti ir nešti nepritvirtintus daiktus, griauti laikinus statinius, tvoras.

Patartina nepalikti atdarų langų, pasisaugoti vėjo nešamų nuolaužų, nestatyti automobilių po medžiais, nevaikščioti arti statybviečių ar reklaminių skydų.

Jūroje vėjas sukels labai aukštas bangas.