Sinoptikai: laukia nemaži pokyčiai

Ketvirtadienį vietomis sušils iki 21–22 laipsnių šilumos, tačiau po to laukia nemaži orų pokyčiai.
„Penktadienį per Lietuvą praslinks šaltasis atmosferos frontas, orus lems žemo atmosferos slėgio sūkurys. Protarpiais lis lietus, oro temperatūra dieną bus net 7–8 laipsniais žemesnė nei ketvirtadienį (dieną šils iki 10–15 laipsnių)“, – skelbė meteorologai.
Kaip informavo sinoptikai, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį stiprės pietvakarių vėjas, vakariniame pakraštyje numatomi 15–20 m/s gūsiai, penktadienio dieną pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s, vietomis stiprės iki 21–23 m/s, pajūryje iki 26 m/s.
„Pabrėžtina: dabartiniai skaičiavimai rodo, jog stichinio lygio vėjas nepasieks. Šią prognozę sinoptikai ketvirtadienį popiet dar patikslins“, – teigė sinoptikai.
Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, vietomis 21–23 m/s, pajūryje iki 26 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 7 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 45 cm, fiksuojamas Šušvėje ties Josvainiais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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