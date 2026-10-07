Sinoptikai turi gerų žinių: ruduo dar džiugins šiluma

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 6 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 34 cm, fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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