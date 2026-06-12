Sinoptikas: savaitgalį orai atvės, daugės lietaus

Artimiausią naktį rytiniuose rajonuose gali palyti, tuo metu likusioje šalies dalyje dangus giedrės. Vyraus silpnas, nepastovios krypties vėjas, kuriam nurimus, vietomis formuosis pažemio rūkas. Temperatūra rytą tesieks 4–9 laipsnius šilumos, kiek šilčiau bus rytiniuose rajonuose – čia išsilaikys 10–11 laipsnių šiluma.
Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną iš vakarų artės žemo slėgio sritis. Nors iki pietų dažniau švies saulė, popiet orai subjurs.
„Po pietų debesuotumas sparčiai didės, formuosis lietaus kamuoliniai debesys, į didesnę šalies dalį plis trumpalaikiai lietūs, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s“, – nurodo T. Kantautas.
Temperatūra dieną sieks 16–21 laipsnį šilumos.
Nuo sekmadienio orai dar labiau atvės, daugės lietaus. Anot sinoptiko, juos lems orus lems žemo slėgio sritis.
Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vyraus nestiprus pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Po pietų debesuotumas sparčiai didės, formuosis lietaus kamuoliniai debesys, į didesnę šalies dalį plis trumpalaikiai lietūs, vietomis pažaibuos ir pagriaudės.
Diena bus vėsi – oras sušils iki 14–19 laipsnių šilumos, taip pat kone visą šalį skalaus trumpalaikiai lietūs.
„Per beveik visą šalį slinks trumpalaikiai, bet dažnai pasikartosiantys lietūs. Iš galingesnių debesų gali sugriaudėti perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas, kartais vėjas gali papūsti stipriau“, – sako T. Kantautas.
Sinoptikas pažymi, kad naujos savaitės pradžioje orai išliks panašūs.
Pirmadienio naktis bus debesuota didesnėje šalies dalyje palis. Daugiausia lietaus, pasak jo, klius vakariniams rajonams. Paryčiais oras atvės iki 7–12 laipsnių šilumos.
Dieną ir toliau visoje Lietuvoje žadami trumpalaikiai, bet dažni lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra tesieks 14–19 laipsnių šilumos.
Antradienio tiek naktį, tiek dieną daug kur palis. Naktį vės iki 7–12, dieną šils iki 14–19 laipsnių šilumos.
Prognozuojama, nuo trečiadienio orai pradės taisytis.
ESO: apie 1 tūkst. gyventojų vis dar neturi elektros
Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 1 tūkst. šalies gyventojų, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys. Bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar penktadienį.
Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus yra aptinkami nauji.
15.50 val. ESO duomenimis, be elektros tebėra 1,1 tūkst. gyventojų.
„Kol kas visą dieną situacija keičiasi į vieną arba į kitą pusę – daliai klientų tiekimą atstatome, taip pat randame naujus pažeidimus. Apie kai kuriuos net klientai būna nepranešę, nes tai yra sodybos arba tiesiog išvykę žmonės“, – Eltai teigė ji.
„Atvykstame tvarkyti liniją ir randame dar papildomą pažeidimą, kurį įsivedame į sistemą ir jis (paaiškėja– ELTA). Dėl to skaičiai taip svyruoja“, – aiškino ESO atstovė.
Tiekimą planuojama atkurti dar penktadienį
R. Juodkienė teigė, kad elektros tiekimą visiems vartotojams planuojama atkurti dar penktadienį.
„Situacija iš tikrųjų yra sudėtinga, bet kol kas pažado nekeičiame ir tikime, kad subūrus visus, kiek įmanoma, iki nakties, o gal kai kuriose sudėtingiausiose vietose ir dirbant naktį, visiems klientams atstatysime tiekimą“, – sakė ji.
ESO atstovė akcentavo, kad elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas, daugiausia sutrikimų tebefiksuojama Utenos regione: Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, taip pat prie Molėtų. Ketvirtadienį R. Juodkienė buvo išskyrusi ir Šalčininkus, tačiau čia, pasak jos, tiekimą planuojama atkurti jau artimiausiomis valandomis.
„Tinklas labai stipriai išdraskytas. Tai reiškia, kad yra (suplėšytos – ELTA) linijos, laidai, išverstos atramos. Tokiais atvejais užtrunka daug laiko, pirmiausia, kol pašaliname kliūtis, o vėliau kol suremontuojame patį ruožą, liniją“, – sakė ji.
ESO atstovės teigimu, penktadienį tebedirba padidintos pajėgos ir neatmetama, kad darbai gali tęstis ir naktį. Nors šiuo metu, pasak jos, nėra fiksuojama išskirtinių atvejų, kur darbai galėtų užtrukti dar ilgiau, vis tik tokiu atveju būtų pajungiami elektros generatoriai.
„Nereiškia, kad savaitgalį niekas nedirbs. Juk audra kartais nutinka ir savaitgalį, tai niekas niekada nelaukia pirmadienio. (...) Nekeičiame pažado, tvarkome šiandien. Gali būti pavieniai atvejai, kur dirbsime ir naktį. Stovi generatoriai, šiuo metu tinkle dirba 18 jų, kitur tiesiog techniškai nėra kaip jų prijungti“, – teigė ji, paklausta, kaip bus sprendžiama situacija savaitgalį, jei penktadienį tiekimo atkurti nepavyks.
„Skaičiuojame, žiūrime. Jeigu kažkur nepavyks, nors dabar tokių taškų nesame identifikavę, ten pajungsime generatorių“, – aiškino R. Juodkienė.
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