Iš sinoptikų – naujausia žinia: ruduo apie save primins lietumi

Antradienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai