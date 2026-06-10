Širinskienė kirto premjerei: gali tekti grąžinti didžiulius pinigus

Apie tai, kaip teks atsakyti premjerei, pasakojo Seimo narė Agnė Širinskienė.
– Kiek jūs buvote užtikrinta, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas bus toks, o ne kitoks?
– Aš, jei atvirai pasakius, buvau visiškai užtikrinta, nes tai, kas vyko su tuo kelionių pasirašymu, savo šeimos finansavimu, yra klasikinis interesų konflikto pavyzdys. Tai yra klasika, kuomet priimami sprendimai dėl savo šeimos, artimųjų, vaikų, ir akivaizdu, kad tą įstatymas draudžia.
– Kas bus toliau?
– Be abejo, visų pirma turėti premjerą, kuris yra VTEK pripažintas šiurkščiai pažeidęs interesų derinimo taisykles, manau, nėra gerai nei valdančiajai daugumai, nei bendrai valstybei. Tai rodo, kad mes kaip valstybė negebame įžvelgti tokių interesų konfliktų ir jų išvengti. Antra vertus, premjerė, matyt, turės atlyginti visas išlaidas, kurias patyrė valstybė dėl jos neteisėto sprendimo, nes, kaip žinia, iš neteisės neseka teisė. Vadinasi, pripažinus pažeidimą tenka atlyginti. Tai, matyt, bus nemaža suma, bet be abejo, kad sprendimas sugrąžinti lėšas yra teisingas ir sąžiningas valstybės atžvilgiu.
– Vyriausybės kanceliarijai nurodyta apskaičiuoti, kiek tai sieks, bet suma gali būti tikrai įspūdinga. Pakelti „Spartan“ į dangų, tikriausiai, kainuoja nemažus pinigus ir tai nėra komercinis skrydis.
– Matyt, kanceliarija vertins, kokia dalis tenka tiems skridusiems kartu artimiesiems. Aš tik primenu, kad tas skrydis, kaip buvo komunikuojama bent tuo laiku, vyko dėl to, kad „Spartan“ ir taip būtų skridęs. Gali būti, kad ta suma nebus tokia didelė, kaip mes įsivaizduojame, bet be abejo, tokie sprendimai kainuoja. Labai norėtųsi, kad jie niekada nesikartotų.
– Ar šis VTEK verdiktas yra galutinis nuosprendis I. Ruginienei, kaip premjerei naujojoje Vyriausybėje?
– Aš norėčiau tikėti, kad kita Vyriausybė startuos kitos sudėties ir kad mes turėsime ryškesnę lyderystę bei tokią, kuri šiurkščių interesų konfliktų nedemonstruoja.
– Kaip tai gali apsunkinti I. Ruginienės politinę karjerą?
– Teisine prasme vargu ar galėtų apsunkinti vien dėl elementarios priežasties, kad ji nėra valstybės tarnautoja. Jei ji būtų valstybės tarnautoja, be abejo, negalėtų būti skatinama premijomis ir perkeliama į geresnes pareigas. Šios pareigos yra renkamos Seimo. Be abejo, kad tiesiogiai interpretuojant įstatymą, šis pažeidimas nedraudžia jai kandidatuoti į Seimo pirmininkus, bet sunkiai įsivaizduočiau, kad socialdemokratai priimtų tokį sprendimą, t. y. ją deleguotų, kuomet pažeidimas yra toks karštas ir šiurkštus.
– Ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas sakė, kad ministrė pirmininkė veikė pagal nusistovėjusią oficialių delegacijų formavimo praktiką, kuri daugelį metų taikoma aukščiausių valstybės vadovų vizitų metu. Ko jie nesuprato?
– Aš, kiek atsimenu, kiti vadovai, kurie skrisdavo į Vatikaną, susimokėdavo patys, bet šiuo atveju jie tiesiog nesuprato, kad reikia nusišalinti. Sprendimą dėl artimųjų skrydžio turėtų priimti kitas ministras, kuris pavaduoja ministrą pirmininką. Čia tokia tarsi vaikiška klaida.
– Premjerė šį sprendimą žada skųsti teismui. Jei jai teismo sprendimas bus palankus, ką tada teks daryti? Atsakomybės tarsi jokios, bet gal teks atsiprašyti?
– Žinant teismų praktiką, aš labai sunkiai įsivaizduočiau palankų teismo sprendimą. Teismai pas mus yra nepriklausomi ir matysime tą situaciją, kaip ji rutuliosis toliau.
(be temos)
(be temos)
(be temos)