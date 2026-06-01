Skelbiamos lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotys

Išplėstinis kursas
Grožinio teksto interpretavimas
Jurgis Savickis. „Vagis“.
Novelės interpretacija. Vienas iš galimų interpretacijos aspektų – žmogiškumo išbandymas.
Giedrė Kazlauskaitė. „Debesų piemenė“.
Eilėraščio interpretacija. Vienas iš galimų interpretacijos aspektų – kintantis žmogaus santykis su pasauliu.
Probleminio klausimo svarstymas
Vytautas V. Landsbergis. „Alina“.
Svarstomas klausimas – „Kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje?“.
Kristijonas Donelaitis. „Metai. Pavasario linksmybės“ (ištrauka).
Svarstomas klausimas – „Ar kuklumas yra vertybė?“.
Bendras kursas
Grožinio teksto interpretavimas
Akvilina Cicėnaitė. „Tylos istorija“.
Romano ištraukos interpretacija. Vienas iš galimų interpretacijos aspektų – tėvų ir vaikų santykiai.
Nukreipiamieji klausimai
1. Koks tėvo santykis su dukra?
2. Kodėl Nika pradėjo piešti?
3. Kaip Nika jautėsi, vėl susitikusi su tėvu?
4. Kokia tėvo dovanoto laikroduko reikšmė?
Maironis. „Vakaras Ant ežero Keturių Kantonų“
Eilėraščio interpretacija. Vienas iš galimų interpretacijos aspektų – žmogaus išgyvenimai gamtoje.
Nukreipiamieji klausimai
1. Kuo ypatinga lyrinio subjekto aplinka?
2. Kokius jausmus lyriniam subjektui sukelia aplinka?
3. Kuo svarbus vaizdas, iškylantis lyrinio „aš“ atmintyje?
4. Kodėl lyrinis subjektas eilėraščio pabaigoje susigraudina?
Probleminio klausimo svarstymas
Vytautas V. Landsbergis. „Simas“
Svarstomas klausimas – „Ar verta aukotis dėl tėvynės?“.
Nukreipiamieji klausimai
1. Kas skatina žmones aukotis?
2. Kodėl pasakotojas Simas nusprendė važiuoti į Vilnių?
3. Ar Simas pasielgė teisingai?
4. Kodėl lemtingais momentais žmonės elgiasi skirtingai?
Vincas Mykolaitis-Putinas. „Altorių šešėly“. I dalis. „Bandymų dienos“ (ištrauka).
Svarstomas klausimas „Ar lengva žmogui keisti savo įsitikinimus?“.
Nukreipiamieji klausimai
1. Kodėl žmonės dažnai būna kategoriški?
2. Ko tėvai tikisi iš Liudo Vasario?
3. Kaip Liudas Vasaris vertina tėvų elgesį?
4. Ar kitų nuomonė visada yra svarbi?
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos-ekspertės J. Dombrovskienės komentaras:
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