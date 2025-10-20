Slapti pirkėjų įpročiai: venkite daryti tą parduotuvėse

„Galbūt esu patikrinusi avokado minkštumą, nieko neragauju“, – teigė pašnekovė.
Kitas pirkėjas pasakojo, kad viską tikrina tik vizualiai. „Jeigu kiekvienas paspaus pomidorą, kas iš jo liks“, – sakė jis.
„Dažniausiai tikrinu daržoves ir vaisius. Mėgstu pažiūrėti, ar, pavyzdžiui, kiviai nėra visiškai kieti. Mėgstu imti tuos, kurie yra truputį minkšti“, – nurodė pirkėja.
Moteris, paklausta, ar yra paragavusi ko nors, atsakė: „Ne, žinokite, neteko.“
„Visada žiūriu galiojimo datą ir pomidoro nespaudžiu, bet žiūriu pagal spalvą“, – tikino kita pirkėja.
„Norisi pasidžiaugti ir pasakyti, kad absoliuti dauguma mūsų klientų yra supratingi ir supranta, kad parduotuvė nėra ragavimo vieta ar restoranas, kur galima eiti ir degustuoti“, – pasakojo „Maximos“ atstovas spaudai Titas Atraškevičius.
T. Atraškevičius pasakojo, kad tokių situacijų pasitaiko labai retai, kai žmogus suvalgo kažkokį produktą prieš jį įsigydamas.
„Iš tikrųjų tokių situacijų fiksavome labai mažai. Pačiam asmeniškai yra tekę girdėti, kad tam tikri žmonės gali, pavyzdžiui, paragauti atsisukę stiklainį pomidorų padažo. Patys pirkėjai įsivaizduoja, kad gali būti nejauku, jeigu jis suvalgys kokį nors kepinį ar sūrelį ir bus įspėtas apsaugos darbuotojo, kad už prekę, kuri jau yra suvartota, reikės susimokėti“, – šnekėjo Titas Atraškevičius.
„Maximos“ atstovas spaudai pabrėžė, kad tokios situacijos nėra dažnos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Dažniausiai tai būna tos prekės, kurias nori patikrinti, ar yra šviežios“, – teigė T. Atraškevičius.
„Visų pirma, parduotuvėje valgyti yra negalima. Galima valgyti ir prekes vartoti tada, kai jos jau yra įsigytos. Tačiau įvairių patikrinimų – pažiūrėjimo, ar kokybė gera, kokio dydžio mangas ir kokio minkštumo pomidoras – tikrai pasitaiko“, – kalbėjo „IKI“ atstovė spaudai Gintarė Kitovė.
G. Kitovė teigė, kad dažniausiai yra tikrinama pirštu. „Kiti tikrina ananasų sunokimą, netgi pasidalijo, kad jeigu iš vidurio išsitraukia vienas ananaso karūnos lakštelis, reiškia, ananasas yra puikiai prinokęs“, – sakė G. Kitovė.
„IKI“ atstovė spaudai pabrėžė, kad taisyklė yra paprasta – pirma nusipirkai, tada jau gali vartoti.
(be temos)