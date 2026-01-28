„Smagiau, nes adrenalinas“: slidūs šaligatviai – ne problema

Sostinėje vaikščioti yra itin pavojinga, nes pirmadienį prasidėjusi lijundra virto ledu.
Nors druska barstoma, tačiau dalyje rajonų – vis tiek slidu. Be to, kelionės į darbus, mokyklas ar parduotuvę tapo rimtu išbandymu. Tiesa, gyventojai buvo įspėti, jog verčiau likti namuose.
Pranešta, jog sostinėje spūsčių ar didesnių avarijų nefiksuota. Tačiau sunkumų kilo prieš darbus esą visą naktį besitęsusi lijundra aptraukė automobilius ledo sluoksniais.
Lijundrą tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose keičia sniegas ir šlapdriba, tad sąlygos keliuose išlieka sunkios. Vis dėlto, anot gyventojų, itin slidūs šaligatviai yra savotiška pramoga.
„Smagiau, nes adrenalinas, tad važiuoju į darbą“, – neslėpė vilnietis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Įprastai dėl tokių oro sąlygų ligoninės būna užgrūstos, tačiau, anot medikų, šįkart padėtis yra valdoma.
„Pasitaiko pavienių sumušimų, kai žmonės paslysta. Lūžių taip pat buvo“, – dalijosi GMP tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Štai Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje (RVUL) nuo pirmadienio kritusių ant ledo – daugiau nei šimtas. Tiesa, traumos nėra sunkios.
„Tipinės vietos lūžiai bei čiurnų sumušimai. Kartais stipresnės, pavyzdžiui, šlaunikaulio kaklelio lūžiai, kurie būdingi vyresnio amžiaus pacientams“, – aiškino RVUL Skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.
Negana to, lijundra sutrikdė ir oro uostų darbą. Dalis skrydžių vėlavo, o kitiems keliones teko atidėti.
„Turėjome antradienį du atšauktus skrydžius“, – pasakojo Lietuvos oro uostų atstovė Vitalija Ročė.
Tiesa, sudėtingos oro sąlygos aprimti turėtų jau trečiadienį.
„Tiek artimiausią naktį, tiek trečiadienį lijundrų vietomis dar bus, bet jos bus užsilikusios nuo praėjusios nakties“, – tvirtino sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Jau ketvirtadienį, anot meteorologų, žiema grįš su kaupu – ne sniegu kiekiu, o dideliais šalčiais.
„Kalbant apie savaitgalį – naktimis beveik visoje šalyje bus virš 20 laipsnių šalčio, bet ir dienos nelepins, nes daug kur bus apie 15 laipsnių šalčio“, – tikino pašnekovė.
Dalis Lietuvos mokyklų, pavyzdžiui, Lazdijuose, vakar mokėsi nuotoliniu būdu.
