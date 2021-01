Snygis ant ledo lipančių žvejų neišgąsdino: specialistai įspėja apie tykančius pavojus

„Jau pagavome porą ešeriukų, o toliau – kaip Dievas duos“, – kalbėjo žvejys Rytis.

O pusto ne tik iš viršaus, bet ir iš šono nuo medžių šakų. Kaip žvejojama, ar laikomasi karantino reikalavimų ir ar saugu būti ant ledo, tikrina ugniagesiai. Gelbėtojai informuoja, ką patikros metu nešasi su savimi. „Paprasčiau gelbėjimosi liemenės, kurios įlūžus į ledą mums padėtų išsilaikyti vandens paviršiuje. Taip pat labai svarbu įrankis einant ant ledo yra lazda. Šiuo atveju mes turime teleskopinę lazdą kuris išsiilgina“, – sakė VPGT Pajėgų valdymo skyriaus vyr. specialistas Marius Pavalkis.

Lazda ne tik padės patikrinti ledo tvirtumą, bet ir esant reikalui gali padėti gelbėti skęstantįjį. Taip pat pasiimama plūdė ir virvė. „Čia yra privalomas įrankis. Kiekvienas žvejys, žvejojantis ant ledo, privalo turėti smeigus, su kuriais įlūžus galėtų besti į ledo paviršių ir jeigu ne išsikapanoti iš eketės, tai bent jau išsilaikyti virš vandens padėtų gerokai ilgiau“, – kalbėjo M. Pavalkis.

Sutiktas žvejys smaigus turi ir sako, kad ledo storis – apie penkiolika centimetrų, todėl ant ledo ir lipa. Pats, visa laimė, neskendo, tačiau gelbėti įlūžusį kolegą – teko. Visgi savo žygdarbio žvejys nesureikšmina. „Būna įlūžta, nesaugiai elgiasi, gal pagėrę. Būna. Toks ten gelbėjimas – pagalį paduoti. Žmogus įsikabino ir išlindo“, – pasakojo žvejys Rytis.

Nereikėtų lipti šiuo metu ant ledo. Ir šakos lūžta, ir ne visur ledas vienodo storio.

Anot ugniagesių, įlūžus į ledą jau po septynių minučių lėtėja kraujotaka, galūnės pradeda šalti ir stingti, žmogus ima silpti. „Nereikėtų lipti šiuo metu ant ledo. Ir šakos lūžta, ir ne visur ledas vienodo storio. Kitomis dienomis, kai būdavo žvejų daug, mes paprašydavome jų jeigu tikrai nesilaiko atstumo, kad vienas nuo kito pasitrauktų. Ir būna, kad jie taisyklingai nedėvi apsauginių kaukių“, – apie žvejų elgesį kalbėjo Priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Nevedomskaitė.

Drausmina nesilaikančius saugumo reikalavimų

Įprastai Neries užutekyje žvejų sausakimša, tai išduoda lede išgręžtos eketės. Tokie patikrinimai šiuo metu vykdomi kasdien, todėl ledą nutūpę žvejai neturėtų nustebti pamatę pareigūnus. Nesilaikant saugumo reikalavimų žvejams gali būti skirtos baudos. Kol tikrinama, ar žvejai ant ledo yra saugūs, šalia tyko kiti pavojai – nuo sniego lūžta šakos, keli medžiai neatlaikė ir griuvo.

Per nepilną mėnesį ugniagesiams gelbėti skęstančius žmones teko jau apie dvidešimt kartų. Yra ir išskirtinių gelbėjimų. „Skęstantis žmogus buvo apie 120 metrų nuo kranto, su specialiomis gelbėjimo rogėmis buvo prisiartinta prie to žmogaus ir tas žmogus iš desperatiškų sumetimų tiesiog kando į hidrokostiumo rankovę ir dantimis savo gyvybę siekė išgelbėti. Žinoma, pavyko tą žmogų išgelbėti ir, kiek žinome, to savo poledinės žūklės hobio neatsisakė ir toliau žvejoja“, – sakė VPGT Pajėgų valdymo skyriaus vyr. specialistas M. Pavalkis.

Šią savaitę taip pat išgelbėtas vyras Tauragės rajone. Atvykus ugniagesiams jis plūduriavo 40 metrų nuo kranto. Vyras pasiektas gelbėjimosi rogėmis ir perduotas medikams.