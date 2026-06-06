 Socdemai nusprendė šalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos, kviesti į derybas Demokratų sąjungą

Socdemai nusprendė šalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos, kviesti į derybas Demokratų sąjungą (Atnaujinta)

2026-06-06 12:45
Saulius Jakučionis (BNS)

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) šeštadienį nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį – šalina iš daugumos „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas kviečia Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

<span>Socdemai nusprendė šalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos, kviesti į derybas Demokratų sąjungą</span>
Socdemai nusprendė šalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos, kviesti į derybas Demokratų sąjungą / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Apie tai BNS patvirtino partijos atstovas spaudai Andrius Grumadas.

LSDP taryba sudarė derybinę grupę pokalbiams su demokratais, į ją deleguoti partijos pirmininkas, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Taminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė.

Deryboms dėl koalicijos duotos dvi savaitės.

Anot A. Grumado, toks sprendimas priimtas už balsavus 116 LSDP tarybos narių, prieš buvo vienas, susilaikė trys.

Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Dalis socialdemokratų neslepia nepasitenkinimo, kad „aušriečių“ lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.

Socdemų nutarime dėl koalicijos ateities rašoma, kad sprendimas priimamas atsižvelgus į „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už vadovaujamos partijos laikyseną.

„Lietuvos socialdemokratų partijos taryba konstatuoja, kad dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto“, – rašoma nutarime.

LSDP ketino sprendimą dėl koalicijos ateities priimti kiek anksčiau, bet galop nusprendė sulaukti partijos vadovybės rinkimų. Gegužę partijos pirmininku buvo išrinktas Mindaugas Sinkevičius, patvirtinti kiti naujų sudėčių partijos organai.

Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.

Demokratų sąjungai nuo balandžio laikinai vadovauja europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, pakeitęs iš partijos pirmininkų pasitraukusį korupcija įtariamą Saulių Skvernelį. Jo nebėra ir demokratų frakcijoje Seime.

Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.

Šiame straipsnyje:
Nemuno aušra
koalicija
socialdemokratai
Demokratų sąjunga
Mindaugas Sinkevičius

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Komentarai

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Dievo asara
Kapitalizma BUTINA NUVERSTI. Kitaip lietuvos baudziauninkai greitu laiku isstips. Bet kas tai padarys nes musu LENINAI priaugo ant sofukiu ir bendrai lietuviai NE KOVOTOJAI bet vergai.
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pasaulis pamate
Seime vieni svolaciai sedi,vage,sukciauja,dar net verkti moka del akiu -apsimeteliai.Vagis nori salinti ausriecius,pats budamas vagis,sukcius,apsimetelis,kur jusu sazine,svolaciai jus,tiek simon,tiek cmil,tiek kukliansky,sitos nori gryzti i valdzia ,nes draugei kuklianskei reikia pinigu zydams,jug jie kariautojai,jiems reikia bombu,zudyti kitas tautas,naikinti vietinius gyventojus.
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Stefanija
Socdemai patys sau pasirase nuosprendi.Dauk kas uz juos nebebalsuos.OSinkeviciui matosi,kad geda,net akiu nepakelia kalbedamas.
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