Socialdemokratams keičiant koaliciją, Aurelijus Veryga tikisi išsaugoti savo ministrus Vyriausybėje

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija į teisingumo ministres yra delegavusi Ritą Tamašunienę, o į ekonomikos ir inovacijų – Edviną Grikšą.
„Manau, kad ministrai tikrai gerai dirba, komandos suformuotos, tai norėtųsi, kad taip ir liktų, kad viduryje kelio nereiktų vėl kažko keitaliot“, – BNS teigė A. Veryga.
Jis teigė, jog tokio noro nėra išgirdęs ir iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus.
Politikas tvirtino, kad socialdemokratams derantis dėl koalicijos su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „valstiečiai“ nekels reikalavimų ir dėl papildomų ministerijų kontrolės.
Kita vertus, jis vylėsi, kad valdančiosios daugumos rokiruotė galiausiai išspręs tarp Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir „aušriečių“ besitęsiantį ginčą dėl žemės ūkio viceministro posto.
Kaip rašė BNS, konfliktas tarp partijų kilo, kai LVŽS deleguotas žemės ūkio viceministras Artūras Pekauskas ir ministro patarėjas Mindaugas Petkevičius turėjo palikti pareigas „Nemuno aušros“ vadovaujamoje Žemės ūkio ministerijoje.
A. Veryga yra sakęs, jog „Nemuno aušra“ spaudė „valstiečius“ priimti papildomą „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei pradėjo grasinti, kad jeigu ministras E. Grikšas to nepadarys, bus pašalintas „valstiečių“ žemės ūkio viceministras.
Pagal koalicinį susitarimą „valstiečiams“ priklauso du viceministrų postai Vyriausybėje, kol kas jie savo atstovą turi tik viename.
„Aš neabejoju, kad mes viceministrą turėsime, nes priešingu atveju tai kils klausimas, ar mes galim tartis ir laikytis žodžio. Aš neabejoju, kad dabar, kai vieno iš tų partnerių nelieka, kuris čia ir užvėlė visą šitą peklą, tai tikėkimės, kad dabar jau viskas susidėlios tiesiog į savo vietas“, – kalbėjo A. Veryga.
Jis teigė, kad mažesnė valdančioji dauguma nebūtinai apsunkins sprendimų priėmimą.
„Tiesiog daugiau tų pokalbių reikės ir atsižvelgimo į susitarimus. (...) Aš nemanau, kad čia dėl to kiltų kažkokių problemų tuos sprendimus priimti“, – svarstė politikas.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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