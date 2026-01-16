Susitikime dėl poligono – viešas Valinsko kirtis nepasitenkinimą demonstravusiai moteriai

„Ko jūs visi tam Vilniuje šitaip bijote? Nuo ko jūs čia visi ginatės? Mes, šito krašto žmonės, gyvenome ramiai, jaučiamės čia saugūs, visi draugiškai vienas kitam nekandome gerklės. Kokiam karui jūs čia ruošiatės, kas jus puola? Būtinai paklauskite „ekonomisto“, nes manęs šiandien ten neįleido, ir iškart parduokit jam linkėjimą: mažiau vokit, mažiau pykdykit rusą.
Miela ponia, aš esu toks pats pilietis. Žiūrėdamas jums į akis galiu drąsiai pasakyt – negėdinkit manęs.
Ir nepastatykit mūsų ir mūsų vaikų ruso masalui. Dabar apstatysit tankus, kur pirmiausia rusas ir šaus. Visi mane pristatė kaip „bomžo mamą“ ir neleido apsiginti. Aš kovoju ne už pušis, galiu jas jums atiduoti. Ir namus – man jų nebereikia. Palikit mano vaikus ramybėje“, – kalbėjo iš Druskininkų atvykusi moteris, o jos žodžius salė palydėjo plojimais.
Lrytas.lt paskelbtame vaizdo įraše iš susitikimo matyti, kad šiuo klausimu pasisakyti norėjo ir A. Valinskas.
„Kokią teisę šitas žmogus turi kalbėt?“ – pamačiusi iš vietos kylantį A. Valinską piktinosi druskininkietė. Ją nuraminti bandė ir R. Žemaitaitis, kuris netrukus mikrofoną perdavė A. Valinskui.
„Miela ponia, aš esu toks pats pilietis. Žiūrėdamas jums į akis galiu drąsiai pasakyt – negėdinkit manęs. Aš jums neskiriu nei vienos replikos, patylėkit ir jūs“, – atkirto moteriai A. Valinskas.
Po to A. Valinskas, reaguodamas į druskininkietės keliamus klausimus, pasiūlė prisiminti rusų nuniokotą Ukrainos miestą Bučą.
„Ukrainoje yra gražus kurortinis miestelis Buča prie Kyjivo. Atsiverskite nuotraukas ir pasižiūrėkite. Jie taip pat galvojo, kad jų niekas nepuls. O dėl santykių su Baltarusija, tai pasakysiu, kad Rusija ir Baltarusija yra viena jungtinė valstybė. Dėl poligono jau nuspręsta dabartinių valdančiųjų – tokia yra realybė. Jau seniai reikėjo atvažiuoti ir pasakyti tiems žmonėms, kad kompensuosime jų turto atkuriamąją vertę ir dar padauginsime iš koeficiento 1,7 ar 1,5 už moralinę žalą“, – atsakė moteriai A. Valinskas.
R. Žemaitaitis kritikavo kariuomenės vado komunikaciją dėl naujo poligono
R. Žemaitaitis ketvirtadienį susitikime su Lazdijų rajono gyventojais kritikavo kariuomenės ir šalies vadovų komunikaciją dėl planų steigti naują Kapčiamiesčio poligoną. Dėl pasisakymų šiuo klausimu asmeninės kritikos iš „aušriečių“ vedlio sulaukė ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Pasak R. Žemaitaičio, poligono statybų sustabdyti nepavyks, tačiau reikia gerinti komunikaciją su vietos gyventojais.
„Šiandien mes neturime kito varianto, jis yra pasirinktas toje vietoje, koks yra. Yra klausimas, kodėl su žmonėmis buvo nekomunikuojama, komunikuoja kariuomenė, kur buvo pasityčiojimas prieš dvi savaites, bent jau kalba ir kultūra“, – susitikime su Kapčiamiesčio ir Lazdijų rajono gyventojais ketvirtadienį kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Tokių klaidų viešųjų ryšių prasme buvo padaryta iš kariuomenės, (…) čia yra klausimas“, – sakė politikas.
Jis taip pat kritikavo, kad jam, kaip valdančiosios koalicijos atstovui, vis dar nėra pateikta informacijos apie kitų, jau esančių poligonų apkrovimą ir naudojimą, nėra tinkamai atliktas poligonui numatytos teritorijos vertinimas.
„Mes mušamės ne dėl idėjos, mes mušamės, kaip ji turi būti įgyvendinta. Niekas kadangi nežino, visi pristatinėja savo (galimybių – ELTA) studijas“, – sakė jis.
Politikas taip pat neneigė, kad dėl poligono įkūrimo Šilalėje pagerėjo vietos infrastruktūra, pradėjo vystytis verslai, padidėjo turto vertė.
„Pliusas bus tikrai kai pastatys poligoną, (…) – ta dalis infrastruktūros tikrai „sukilo“ pas mus Šilalėje, taip buvo, nereikia meluoti, pas mus Šilalėje tikrai vis viešbučiai, butai išnuomoti, labai daug šitai uždirbo pinigų – tikrai nereikia apsigaudinėti, kad to nebuvo“, – sakė R. Žemaitaitis.
Anot jo, gynybos ir saugumo užtikrinimas yra pagrindinis valstybės tikslas, pastarosios valdančiosios daugumos, didino krašto apsaugos finansavimą, o esama dauguma skyrė rekordinės lėšas – virš 4,79 mlrd. eurų nuo šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Kiekvienas turime investuoti į gynybą, gynyba garantuoja mūsų valstybės saugumą. Jeigu mes, kaip piliečiai, nesuprantame kas yra gynyba, tai parduokime kaip Grenlandiją Amerikai“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Kritikuoja kariuomenės vado pasisakymus
Pasak R. Žemaitaičio, susitikime su vietos gyventojais netinkamai komunikavo ir kariuomenės vadas R. Vaikšnoras, atsakydamas į žmonių keliamus klausimus. „Atsistoja mūsų kariuomenės vadas ir žmogui sako – kam tu keli klausimą, tu gal esi Maskvos paveiktas, nes tu įtakotas, kam tu keli klausimą, tu ką, okupantui nori bučiuoti kojas“, – sakė R. Žemaitaitis.
Anot jo, susitikime su bendruomene kariuomenės vadas taip pat „tyčiojosi iš žmonių“, kurie nemoka giedoti valstybės himno.
R. Žemaitaitis teigė nesantis prieš poligono įrengimą, tačiau tikino, kad, jo manymu, kariuomenės atstovai neatsako į visus klausimus, su vietos gyventojais taip pat kalbasi per mažai.
„Klausimą uždaviau – ar buvot nuvažiavęs pas žmones pasikalbėt, ne su uniforma (…). Atsako – ne, o kam mums ten važiuoti“, – teigė R. Žemaitaitis.
Ketvirtadienį su Kapčiamiesčio gyventojais susitiko ir idėją steigti naują poligoną aptarė prezidentas Gitanas Nausėda.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
