A. Tapinas apie LGBT pyktį sukėlusį žinomą kunigą: jo atsitraukimas atrodo keistas

A. Toliatas, feisbuke pasidalijęs įrašais, skatinančiais pasirašyti peticijas, sulaukė nemažai kritikos.

„Vemsiu. Kažkokių menkystų pasaulėlis... Neklausote savo popiežiaus, katalikai, pamanykit! Kokia tamsa ir kaip gėda, kai kunigai tokiais pezalais dalinasi... Liūdesys“, – rašė dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Apie žinomo kunigo įrašus viešojoje erdvėje pasisakė ir nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė. „A. Toliato pasidalinimas buvo bjaurus, bet ko dar galima tikėtis? Labiau nustebintų, jei praneštų, kad pagaliau, po 50 remonto metų, bažnyčių stogai sutaisyti ir likusios lėšos skiriamos šeimoms, kurios skurdžiai gyvena“, – feisbuke rašė žinoma moteris.

Kartais kovotojai už žodžio laisvę ir pasaulį be smurto gali už laisvą žodį tavo pasaulį sutrypti į miltus.

Tiesa, sulaukęs kritikos, A. Toliatas pašalino įrašo dalį, kurioje kalbama apie peticijas, o vasario 23-ąją brūkštelėjo: „Kartais kovotojai už žodžio laisvę ir pasaulį be smurto gali už laisvą žodį tavo pasaulį sutrypti į miltus. Keista. O gal ir ne. Juk šiandien ne Vasario 16-oji“.

Į šį žinomo kunigo įrašą sureagavo ir A. Tapinas. „Stebiu savo gerbiamo ir mėgstamo kunigo Algirdo Toliato kryžiaus kelius. Kunigas „Facebook“ parėmė nepritariančius Stambulo konvencijai, paragino pasidalinti peticija, tada gavo kritikos lavinos iš žmogaus teisių gynėjų, šou biznio žmonių, influencerių, norinčių būti influenceriais ir skubiai atsitraukė, šiandien parašęs, kad „už laisvą žodį tavo pasaulis gali būti sutryptas į miltus“. Ir čia aš matau vieną nuolatinę aštrios ir susidirginusios visuomenės diskusijos / rėkimo problemą. Jeigu žmonės pasisako kontraversiška tema ir sulaukia puolimo iš oponuojančios pusės, jie dažniausiai pradeda skųstis, kad juos bando užčiaupti ir kad varžoma žodžio laisvė. Kai aš sureaguoju į kažką, kas man nepriimtina, irgi dažnai girdimi skundai „Tapinas mėgina užčiaupti“, – feisbuke rašė žinomas žurnalistas.

„Aišku, nemalonu, kai ant tavęs loja. Bet taip veikia žodžio laisvė demokratinėje valstybėje. „Tavo laisvą žodį“ suvaržo ne su tavim nesutinkantys, kad ir kiek jų daug būtų, bet institucijos, kurios gali imtis represinių veiksmų. Galima skųstis, kad tokių represinių veiksmų imasi tie, kurie tave blokuoja ant savo „Facebook“ sienos. Vėlgi – jeigu tu ateini pas kažką į svečius ir jau nuo slenksčio pradedi rėkti „jūs padugnės, idiotai ir debilai“, gali tikėtis, kad tavo žodžio laisvė bus suvaržyta a) būnant išmestu iš buto į laiptinę, b) iškvietus pareigūnus, kurie atliks panašius veiksmus. Ir šitas diskursas vyksta į abi puses. Kai išsakiau savo nuomonę dėl Seimo nario Rakučio pasisakymų Holokausto aukų dieną arba pastebėjau, kad surinkti parašai prieš Raskevičių yra nemokamas durnių registras, sulaukiau labai daug kritikos iš palaikančių Rakutį ar registro narių ir parašų rinkėjų – tiek ant savo „Facebook“ sienos, tiek „Youtube“, spaudos konferencijų Seime metu ar kitur. Kaip rašė „Dvylikoje kėdžių“, kritika buvo kaitaliojama su neparlamentiniais išsireiškimais pirmenybę atiduodant jiems“, – mintimis dalijosi A. Tapinas.

Kunigo Toliato atsitraukimas mano atrodo keistas, kvietėme jį į laidą, bet kunigas atsisakė motyvuodamas, jog nenori politikuoti.

Pasak žurnalisto, po viešų pasisakymų A. Toliato sprendimas atsitraukti atrodo keistas. „Ir ką – ar dėlto turėčiau skųstis, kad mano žodžio laisvė varžoma ar kad mane mėgina užčiaupti? Na, ne – jeigu eini į kontraversišką temą, būk pasiruošęs, jog gausi vienokį ar kitokį atkirtį. Dėl to kunigo Toliato atsitraukimas mano atrodo keistas, kvietėme jį į laidą, bet kunigas atsisakė motyvuodamas, jog nenori politikuoti. Pataisykite, jeigu klystu, bet man regis, kad Bažnyčios hierarchai Lietuvoje ir pro-katalikiška žiniasklaida nepritaria Stambulo konvencijai. Tai kodėl trauktis ir teisintis? Kaip tik, mega populiaraus ir charizmatiško kunigo pozicija sustiprintų konvencijos priešininkų gretas. Nebent yra toks smulkus niuansas. Kunigas Toliatas yra madingas kunigas. Labai madingas kunigas, kurio savo vestuvėms, krikštynoms, dermavonėms ir netgi četurnedėliui nori Lietuvos influenceriai, įtakotukai ir šou biznio žvaigždės. Ir pyktis dėl tokios smulkmenos kaip Stambulo konvencija kunigui su jais nesinori. Nothing personal just business. Nors vis tiek skauda, kad jautiesi sutryptas į miltus“, – taip įrašą socialiniame tinkle baigė A. Tapinas.