Tauragėje bus pristatytas dronų mokymo centrų projektas „Airtech“

„Airtech“ – tai naujas žingsnis integruojant dronų technologijas į švietimą. Tūkstančiams mokinių ir suaugusiųjų visoje Lietuvoje jis suteiks galimybę ugdytis inovatyvius technologinius įgūdžius“, – teigia Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Nuo rugsėjo Tauragėje ir Kėdainiuose, o spalį Jonavoje duris atveria trys pirmieji „Airtech“ bepiločių orlaivių metodiniai centrai.
Ministerijos teigimu, šiais mokslo metais „Airtech“ būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Pasak KAM, kitąmet tokius dronų centrus planuojama atidaryti Šiauliuose ir Panevėžyje, 2027-aisiais – Utenoje ir Telšiuose, 2028-aisiais – Klaipėdoje ir Marijampolėje.
Iki 2028-ųjų Lietuvoje veiks devyni tokie centrai ir bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.
„Airtech“ iniciatorius ir vykdytojas yra Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA), projekto partneriai – KAM, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybės, mokyklos, Lietuvos šaulių sąjunga.
Kaip rašė BNS, bendros projekto investicijos siekia per 3,3 mln. eurų, iš kurių KAM devynių metodinių centrų steigimui 2025–2028 metais skirs virš 600 tūkst. eurų.
Daugiau dėmesio dronams skiriama tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos įrenginius abi pusės naudoja įvairioms užduotims nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo.
