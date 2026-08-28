Teisėjų taryba: 2027–2029 metais teismams numatomi asignavimai nepadengs ketvirtadalio poreikio

Ministerijos nustatytas maksimalus asignavimų limitas teismams kiekvienais 2027–2029 metais sudaro po beveik 121 mln. eurų.
Pagal teismų pateiktus ir Nacionalinės teismų administracijos apibendrintus duomenis, 2027-aisiais liktų nepadengta beveik 35 mln. eurų, 2028 metais – daugiau nei 41 mln. eurų, o 2029-ais – daugiau nei 42 mln. eurų finansavimo poreikio.
Lietuvoje 2025–2026 metais teismų finansavimas sudaro apie 0,16 proc. bendrojo vidaus produkto, o pagal planuojamą trimetį ši dalis mažėtų iki 0,13 proc. 2029 metais.
Taryba teigia, jog jei finansavimo atotrūkis nebus sumažintas, gali ilgėti bylų nagrinėjimas, mažėti galimybės išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus ir užtikrinti teismų darbo kokybę.
„Tai klausimas apie valstybės gebėjimą užtikrinti žmogaus teisę laiku ir tinkamai apginti savo teises. Teismų finansavimas dažnai atrodo kaip institucinis klausimas, tačiau jo poveikį pirmiausia pajunta žmonės ir verslai“, – sako Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė.
Nurodoma, kad Lietuvos teismų sistema pagal daugelį veiklos rodiklių yra tarp efektyviausiai dirbančių ES, tačiau nepakankamas finansavimas jau „kelia riziką, kad pasiektų rezultatų nepavyks išlaikyti“.
Anot Teisėjų tarybos, Lietuvos teismams skiriamas finansavimas išlieka vienas mažiausių ES.
Pateikiamais duomenimis, 2024 metais teisminei sistemai Lietuvoje skirti 65 eurai vienam gyventojui, tuo metu Liuksemburge – 314 eurų, Vokietijoje – 194 eurai. Lietuva mažiausiai skiria ir Baltijos šalių kontekste.
Nurodoma, jog nekonkurencingas atlygis apsunkina galimybes pritraukti naujus kvalifikuotus specialistus ir išlaikyti jau dirbančius darbuotojus. 2026 metais apie 12 proc. teismų darbuotojų etatų buvo neužimti.
Tikinama, kad į nepakankamus Lietuvos teismų žmogiškuosius ir finansinius išteklius, atlyginimų konkurencingumo bei neužimtų etatų problemą ne kartą dėmesį yra atkreipusi ir Europos Komisija.
„Žmogui nereikia teismo biudžeto skaičių. Jam reikia žinoti, kad jo teisės nebus pažeistos, jis galės kreiptis į teismą ir sulauks sprendimo per protingą laiką. Šiandien Lietuvos teismai dar dirba gerai. Mano pareiga yra užtikrinti, kad taip būtų ir rytoj“, – sako D. Bublienė.
Taryba kreipėsi į Vyriausybę, prašydama užtikrinti pakankamą ir stabilų teismų finansavimą.
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