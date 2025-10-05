Tikros žiemos ir vėl nebus?

Derliaus nebus
A. Karaliūnaitė tikino, kad ši žiema neatneš nieko gero.
„Aš sakyčiau, kad bus baisi žiema. Spėju pagal tai, kad šiemet visai nebuvo obuolių. Aš atsimenu, jog ir pernai sakiau, kad bus baisi žiema, o atrodo, kad ji nebuvo jau tokia šalta. Šalčiai truko labai trumpai, tačiau žiema labai daug pridirbo. Šalti orai tęsėsi visą pavasarį, o ir vasara buvo prasta, derliai žuvo. Žiema atnešė vargą“, – kalbėjo žolininkė.
Panašius orus ir šiems metams prognozuoja A. Karaliūnaitė.
„Spėju, kad pirma žiemos pusė bus nepastovi. O vasarį ateis šalčio banga, kaip kokia siena. Ilgai trunkančio šalčio juk net nereikia, užtenka ir labai trumpo, bet itin šalto laikotarpio, ir viskas žūva. Geros žiemos šiemet nelaukiu. Ko gero, ir kitais metais prastas derlius bus. Septynerius metus bus sudėtingi metai, jei skaičiuosime nuo praėjusios žiemos“, – svarstė A. Karaliūnaitė.
Lapė pakeitė kailį
Žolininkė tikino, kad sniegas Lietuvoje pasirodys vėlai.
„Nors į mano sodą užklystanti lapė jau pakeitė kailį. Žiemai ji jau pasiruošusi“, – pastebėjo A. Karaliūnaitė.
Išgirdusi, kad pajūryje ežiai dar nemiega, žolininkė nustebo.
„Kaip tai ežys nemiega? Gal pas jus šilčiau? Mano ežio jau nematyti. Šaltis visada turi „pareiti“ rugsėjo 1-ajai, taip visada būdavo. „Baba“ savo chalatu dengdavo jurginus ir kardelius, kad turėtume gėlių eidamos į rugsėjo 1-osios šventę. O dabar mes esame išlepę“, – prisiminė A. Karaliūnaitė.
Tačiau A. Karaliūnaitė tikino, kad yra buvę ir itin šaltų žiemų ir visos jos išgyventos.
„Žiema bus. O kokia bus, tokią ir išgyvensime. Apsirengsime šilčiau“, – tikino A. Karaliūnaitė.
Laukia kontrastai
Rusijos sinoptikai skelbė, kad ši žiema gali būti itin šalta Maskvai ir Sankt Peterburgui. Už Uralo esą gali būti šiltesnė žiema nei įprastai.
Ukrainiečių specialistai teigė, kad 2026 metų žiema gali būti viena kontrastingiausių.
Europoje esą galima laukti ir šiltų atlydžių, ir stiprių šalčių bangų su gausiu sniegu.
Teigiama, kad šis gruodis Vakarų Europoje bus šiltesnis nei įprastai, kitų metų sausis bus pereinamasis, o vasaris gali atnešti tikras arktines šalnas ir dažną sniegą beveik visame žemyne.
Išskirtinių šalčių neprognozuoja
Klimatologas Donatas Valiukas tikino, kad žiemos orų prognozių patikimumas yra labai nestabilus.
„Kol kas prognozuojame, kad spalis bus puse laipsnio šiltesnis nei įprastai. Ilgalaikės Europos specialistų prognozės nerodo, kad pas mus bus išskirtinai šalta žiema. Bet tam tikri šalčio proveržiai ir įsiveržimai yra galimi ir tikėtini. Bet kur tai nutiks, niekas negali pasakyti“, – kalbėjo D. Valiukas.
Lietuva, pagal orų prognozes, priskiriama Šiaurės Europai.
„Atlanto vandenyno srovės mūsų orų nelemia. Kaip ir La Nina reiškinys taip pat Lietuvos orų faktiškai nelemia. La Nina šiemet yra neutralioje būsenoje. La Nina reiškia, kad orai gali būti šiek tiek šaltesni nei įprastai“, – patikino D. Valiukas.
La Nina susidaro nukritus Ramiojo vandenyno temperatūrai. La Nina dažniausiai sukelia sausras pietvakarinėje ir pietinėje Šiaurės Amerikoje ir vakarinėje Lotynų Amerikos dalyje, taip pat stebimi nebūdingi šalčiai Pietryčių ir Vakarų Afrikoje, Japonijoje, Korėjoje.
Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro sinoptikai jau perspėja apie ekstremalių įvykių riziką šią žiemą – nuo ilgalaikių atlydžių ir potvynių iki stiprių pūgų.
„Ko gero, šių metų žiemą gali būti gausių kritulių. Tačiau tik vietomis, dažniau išsilaikys priimtina norma. Prognozuoti sunku. Lietuva tik mažas taškas, lyginant su Eurazija. Bet gausių kritulių galima tikėtis, toks reiškinys vis dažnėja“, – pastebėjo D. Valiukas.
