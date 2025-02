Trečdalis skubios pagalbos skambučių – išskirtiniai

Apie tai, kokių skambučių sulaukiama daugiausiai, kiek jų būna melagingi ir kokios istorijos buvo įsimintiniausios, papasakojo Bendrojo pagalbos centro vadovas Audrius Čiuplys.

– Kokie tai būna skambučiai?

– Apie pusė skambučių yra susiję su policijos kompetencija. Dažniausiai jie būna susiję su eismo taisyklių pažeidimais, smurtu artimoje aplinkoje ar kitais teisėtvarkos pažeidimais. Apie 44 proc. skambučių sudaro pagalbos prašymai dėl greitosios medicinos pagalbos iškvietimų. Su priešgaisrine tarnyba susiję apie 4 proc. visų skambučių, o dar apie 1 proc. – su aplinkosaugos pažeidimais ar įvykiais.

– Kaip greitai reaguojama?

– Labai sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą, nes kiekviena pagalbos tarnyba yra atsakinga už operatyvų reagavimą. Pačiame pagalbos centre į 99 proc. visų skambučių atsiliepiama per 15 sekundžių. Be to, bendrasis pagalbos centras valdo ir priešgaisrines gelbėjimo pajėgas – pirmosios pajėgos informuojamos maždaug per 15–40 sekundžių. Visos tarnybos turi nustatytus reagavimo algoritmus ir yra nusimačiusios, per kiek laiko turi atvykti į įvykio vietą mieste ar kaimo vietovėje. Reagavimo laikas gali skirtis: mieste – 6–8 minutės, užmiestyje – 18–25 minutės, tačiau tai priklauso ir nuo tuo metu turimų laisvų resursų.

– Ar galima išskirti, kiek skambučių buvo melagingi arba tiesiog papokštavimai?

– Tokios aiškios statistikos neturime, nes ar iškvietimas buvo melagingas, paaiškėja tik tarnyboms nuvykus į įvykio vietą. Vis dar sulaukiame nemažai netikslinių skambučių, kurie nesusiję su bendrojo pagalbos centro kompetencija, arba bandymų įžeisti mūsų darbuotojus, pajuokauti. Apytikriai tokių skambučių būna apie 30 proc.

– Kokias įsimintiniausias istorijas prisimenate?

– Kai įvykių yra tiek daug, sunku visus atsiminti. Daugiau galėtų papasakoti darbuotojai, kurie atsiliepia į skambučius. Pasitaiko ir šypseną sukeliančių atvejų. Pavyzdžiui, pernai viena garbaus amžiaus senolė, pasiklydusi miške, paskambino pagalbos telefonu ir pasakė, kad gal aš jau per sena, jūs manęs neieškokite, nevarkite. Žinoma, viskas baigėsi sėkmingai – ji buvo surasta ir išgelbėta, o vėliau dar paskambino padėkoti. Kitas išskirtinis atvejis, nuskambėjęs visoje Lietuvoje, buvo lėktuvo aviakatastrofa Vilniuje. Sulaukėme keliolikos skambučių ir mūsų operatoriams tai buvo toks netikėtas įvykis, buvo sunku patikėti. Vienas pirmųjų skambučių atėjo iš Vidurio Azijos piliečio – žmogus su prasta rusų kalba pranešė, kad nukrito lėktuvas. Iš pradžių darbuotojai manė, kad tai gali būti melagingas pranešimas, tačiau vis tiek buvo nedelsiant išsiųstos pagalbos tarnybos.