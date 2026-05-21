URM sureagavo į Baltarusijos protesto notą Lietuvai: apgailėtinas bandymas mėtyti pėdas

Apie Lietuvos atstovui Erikui Vilkanecui ketvirtadienį įteiktą notą pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Ruslanas Varankovas.
„Lietuvos atstovui buvo įteikta Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nota, metanti visiškai išgalvotus ir jokiais objektyviais faktais nepagrįstus kaltinimus, – BNS nurodė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. – Kategoriškai atmetame šias Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos insinuacijas.“
Tokios informacijos skleidimą Vilnius laiko dar vienu tiesioginiu įrodymu, kad Baltarusija ne tik toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą, tačiau „dar ir begėdiškai aptarnauja Rusijos propagandos mašinos užkurtą dezinformacinę kampaniją prieš Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes“.
Minsko teigimu, dronas įskrido iš Lietuvos ir nukrito Baltarusijoje. Vis tik pareiškime, kurį perskaitė R. Varankovas, nenurodoma, iš kur dronas galėjo būti paleistas, kaip ir kodėl jis atsidūrė Lietuvoje, tik teigiama, jog bepilotis yra ukrainietiškas.
Lietuva niekuomet nesuteikė leidimo Ukrainai naudotis mūsų oro erdve kariniams tikslams.
„2026 metų gegužės 17 dieną ukrainiečių dronas „Čaika“, kuris iš pradžių skrido į Rusijos Federacijos teritoriją smogti objektams jos teritorijoje, buvo aptiktas netoli Stanislavcų kaimo Dokšicos rajone, Vitebsko srityje“, – teigė pareigūnas.
„Lietuvos pusė nesiėmė veiksmų, kad užkirstų kelią kovinio drono patekimui į Baltarusijos teritoriją, įskaitant savalaikį Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų perspėjimą, skirtingai nei priemonės, kurių analogiškose situacijose imasi Baltarusijos pusė“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose antradienį pareiškė, esą Maskva turi informacijos, jog Ukraina planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos šalių, bei įspėjo, kad narystė NATO neapsaugos šių valstybių nuo atsakomųjų veiksmų.
„Lietuva niekuomet nesuteikė leidimo Ukrainai naudotis mūsų oro erdve kariniams tikslams. Įnirtingi Rusijos, o dabar – ir Baltarusijos, bandymai įteigti priešingai – apgailėtinas judviejų bandymas „mėtyti pėdas“ savo pačių agresijoje prieš Ukrainą, nukreipti dėmesį nuo Rusijos karinių nesėkmių, kelti sumaištį ir nesaugumo jausmą Baltijos jūros regione, tiesiogiai arba netiesiogiai grasinti regiono valstybėms, remiančioms Ukrainą“, – nurodė URM.
Kaip skelbė BNS, sekmadienį nukritęs tikriausiai ukrainietiškas dronas aptiktas Utenos rajone. Be to, oro pavojus dalyje Lietuvos dėl galimo įskridusio drono skelbtas trečiadienį ir ketvirtadienį.
Pastaruoju metu Baltijos šalyse bei Suomijoje vis dažniau fiksuojami dronų incidentai.
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