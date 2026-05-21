Utenos rajono gyventojai įspėti dėl drono pavojaus

„Nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite artimaisiais, laukite tolesnių rekomendacijų“, – skelbiama pranešime.
Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbia sirenos.
Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje.
Iš pradžių NKVC skelbė, kad pranešimai išsiųsti Utenos apskrities gyventojams, vėliau patikslinta, kad rajono.
Apie 17 val. NKVC paskelbė, kad Lietuvos oro erdvėje pastebėtas dar vienas objektas, tačiau detalių nepateikė.
Lietuvos kariuomenės teigimu, oro pavojaus paskelbimo priežastis – radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio.
Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, o jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.
Kaip LRT radijui sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadas Renatas Požėla, oro pavojus kol kas paskelbtas tik Utenos regione, tačiau neatmetė, jog apie oro pavojų gali būti pranešta ir kitų apskričių gyventojams.
„Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir, matyt, turėdami geriausią išankstinę informaciją, o jeigu ne, esamą situaciją, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus“, – sakė R. Požėla.
„Įsivaizduokime, drono vidutinis greitis maždaug gali siekti iki 150 kilometrų per valandą, tai įsivaizduokime, kur jis gali per kelias minutes atsidurti“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, trečiadienį oro pavojus buvo paskelbtas dalyje Lietuvos teritorijos.
Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
Premjerė: įtariamas dronas juda nuo Pabradės šiaurės kryptimi
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė skelbia, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi.
„Utenos rajone pastebėtas dronas, paskelbtas oro pavojus. Utenos rajono gyventojai raginami nedelsiant vykti į priedangas, rūsius ar kitas saugias vietas ir sekti oficialią informaciją“, – feisbuke ketvirtadienį rašė premjerė.
„NATO oro policijos misija pakelta į parengtį, Lietuvos kariuomenei duotas leidimas droną sunaikinti. Šiuo metu objektas juda nuo Pabradės šiaurės kryptimi“, – teigia ji.
(be temos)
(be temos)
(be temos)